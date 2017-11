Randalierer verletzt Polizeibeamten

Nachdem er in seiner Wohnung randaliert hatte und deshalb die Polizei gerufen wurde, hat ein Olchinger einen Polizisten verletzt.

Olching - Eine 56-jährige Olchingerin rief am Donnerstag Abend um 20.40 Uhr die Polizei zu Hilfe. Ihr 54-jähriger Mitbewohner randaliere in der Wohnung. Gegenüber den Beamten zeigte sich der 54-Jährige sehr aggressiv. Er warf Gegenstände um sich. Nur mit körperlicher Gewalt sei es möglich gewesen, den Mann ruhig zu stellen, so die Polizei. Dabei schlug er einem 28-jährigen Beamten ein Stück von einem Zahn aus.

Der 54-jährige Olchinger wurde in die Psychiatrie in Fürstenfeldbruck eingewiesen. Auf dem Weg dorthin beleidigte er weiterhin Polizeibeamte, was er im Krankenhaus gegenüber den Pflegern, Krankenschwestern und dem Arzt fortsetzte. Ursächlich dürften wohl seine Depressionen und der Genuss von Alkohol und Betäubungsmittel gewesen sein, so die Polizei.