Grafiker und Kommunalpolitiker verstorben - er schuf das Logo der Freien Wähler Bayern

Von: Ulrike Osman

Das Logo der Freien Wähler.

Wenn es um erfolgreiche Werbung ging, konnten sich die Freien Wähler Olching (FWO) auf Günter Hamp verlassen.

Olching – Er prägte ihre Wahlkampagnen von 1990 bis 2008 und trug dazu bei, dass der damalige Bürgermeister Ewald Zachmann bei seiner Wiederwahl 1990 ein Traumergebnis von über 70 Prozent erzielte.

Dass das Olchinger Rathaus nach Zachmann noch weitere zwölf Jahre in der Hand der FWO blieb – daran hatte Hamp mit seiner erfolgreichen Wahlwerbung für Bürgermeister Siegfried Waibel ebenfalls seinen Anteil. Kein Wunder, dass man auf Landesebene bald auf den kreativen Kopf aus Olching aufmerksam wurde und sich von ihm beraten ließ.

Hamp war es, der die Sonne im Logo der FWO kreierte - der Landesverband übernahm das Symbol, das bis heute den Schriftzug der Partei schmückt. Von Hamp stammt auch der Slogan „Ein Glück, dass es die Freien Wähler gibt“, der landesweit für Furore sorgte. „Er hat die erfolgreichen Werbekampagnen der FWO nicht einfach gestaltet, er war mein Alter Ego, was die Umsetzung unserer politischen Ziele in einprägsame Wahlwerbung betraf“, erinnert sich Ewald Zachmann, den mit Hamp eine tiefe persönliche Freundschaft verband.

Günter Hamp verstarb mit 84 Jahren.Repro: os © os (Repro)

Der gelernte Grafiker, geboren im Februar 1938 in München, lebte über 50 Jahre in Olching. Jahrzehntelang gestaltete er die Werbung für ein großes Kaufhaus am Münchner Stachus, daneben dekorierte er Faschingsbälle im Mathäser. Überhaupt, der Fasching. Dort konnte Günter Hamp seinem Talent freien Lauf lassen.

„Legendär waren die von ihm organisierten Schwarz-Weiß-Faschingsbälle der FWO in der Aula der Grundschule Olching, die jedes Mal ausverkauft waren“, so Zachmann. Für die von Hamp gestalteten politischen Darstellungen bei den Olchinger Faschingszügen gab es mehrfach den ersten Preis.

Der Vater einer Tochter engagierte sich auch selber in der Kommunalpolitik. Als langjähriges FWO-Mitglied war er von 1995 bis 2006 Gemeinderat und während dieser Zeit Gewerbereferent. Von 2006 bis 2016 war er für die Gemeinde als Marktmeister tätig. Man kannte ihn bei den Vereinen – er dekorierte deren Faschingsbälle inklusive der Inthronisation des Prinzenpaares. Hamp war Mitglied einiger Stammtische, viel als Spaziergänger unterwegs und „Ansprechpartner für alle, die nicht nur einen Plausch führen wollten, sondern sich um die Belange von Olching sorgten“, so Ewald Zachmann.

„Er besuchte mich und meine Frau immer wieder spontan, um bei einem Weißbier zu ratschen“, erzählt Ewald Zachmann. „Leider ging es ihm in den letzten Jahren gesundheitlich schlechter, was er nicht wahrhaben wollte.“

Verwitwet war Günter Hamp bereits seit 2014. Zuletzt begab sich der zweifache Großvater in eine Pflegeeinrichtung, erst in Olching, dann in München. Dort ist er nun nach kurzer Krankheit verstorben ist. Günter Hamp wurde 84 Jahre alt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.