An Bord eines NASA-Observatoriums: Olchingerin auf der Mission ihres Lebens

Den Sternen ganz nah: Die Olchinger Lehrerin Dagmar Ludwig gehört zu den wenigen Menschen, die aus einem fliegenden Observatorium der NASA tief ins All blicken durften. Mit dieser Erfahrung will sie ihre Schüler für die Naturwissenschaften begeistern.

Olching – Vorfreude ist angeblich die schönste Freude – sie kann aber auch ganz schön lang werden. Dagmar Ludwig, Mathe- und Physiklehrerin am Gymnasium Olching, hatte über zwei Jahre Zeit, sich auf den Mitflug in einem NASA-Forschungsflugzeug zu freuen. Nachdem der ursprüngliche Termin im März 2020 wegen Corona geplatzt war, musste sie lange zittern, ob die Reise mit der fliegenden Sternwarte überhaupt noch klappen würde. Vor wenigen Wochen war es dann tatsächlich soweit – und es wurde so gigantisch, wie Dagmar Ludwig gehofft hatte.

Die 53-Jährige hatte sich bereits 2019 um die Teilnahme an einem gemeinsamen Programm des Deutschen Luft- und Raumfahrtinstituts (DLR) und der NASA beworben. Sie und vier weitere Lehrer aus ganz Deutschland durften im „Stratosphären-Oberservatorium für Infrarot Astronomie“ (SOFIA) mitfliegen und gemeinsam mit Wissenschaftlern auf 14 000 Metern Höhe ins Weltall blicken. Die Idee dahinter: Die Lehrer sollen die Flugerfahrung in den Unterricht einbauen, um mehr Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaften zu interessieren.

Geht man von Dagmar Ludwigs ansteckender Begeisterung aus, dürfte aus ihren Klassen bald viel Forschernachwuchs hervorgehen. Es packt einen als Zuhörer, wenn sie erzählt, wie elektrisiert sie vor dem Start im Briefing saß. Wie ihr klar wurde: Du gehst nicht auf irgendeinen Flug, du bist Teil einer NASA-Mission. Wenn sie beschreibt, wie freundlich sie und ihre Kollegen betreut wurden, sie aber ein Foto sofort löschen musste – im Hintergrund war ein noch geheimer Flugzeugtyp zu sehen. „Wissenschaft hautnah zu erleben, war fantastisch“, schwärmt Ludwig. „Es gab so viele sensationelle Einzelmomente.“

Asteroide untersucht

Zwei Mal ging sie in Palmdale bei Los Angeles an Bord von SOFIA. Zwei Nächte lang durfte sie dabei sein, wie die Wissenschaftler mit dem Infrarot-Teleskop Daten aus dem All sammelten. „Wir haben das Zentrum der Milchstraße angeschaut, das noch nicht vollständig kartografiert ist.“ Außerdem wurden Asteroiden nach Hinweisen auf Wasser untersucht. Der Mitarbeiter, der das Teleskop bediente, war ein Neuling. Fasziniert hörte Dagmar Ludwig über ihre Kopfhörer mit, wie ihm jeder Schritt der Messungen erklärt wurde. Auf einer eigenen Lehrer-Konsole sahen sie und ihre Kollegen, was das Teleskop gerade aufnahm. Sie lernte, dass bei der kleinsten Kursabweichung das Gerät neu ausgerichtet werden muss. Erlebte im Cockpit mit, wie nervös die Besatzung darauf achtete, keinesfalls dem mexikanischen Luftraum zu nahe zu kommen. „Die Co-Pilotin hat mit dem Lineal auf der Flugkarte nachgemessen, ob wir den vorgeschriebenen Abstand einhalten.“

Da das Infrarot-Teleskop keinesfalls einen Sonnenstrahl abbekommen darf, musste SOFIA morgens um fünf Uhr wieder sicher im Hangar geparkt sein. Am Tag zwischen den beiden anstrengenden Flügen lag Dagmar Ludwig in ihrem Hotelzimmer, dessen Vorhänge sie mit Wäscheklammern verschlossen hatte, und versuchte zu schlafen.

Zu Hause feierte derweil ihr Vater seinen 80. Geburtstag und einer ihrer Söhne machte mündliches Abitur. Doch diese Reise hätte Dagmar Ludwig um nichts in der Welt versäumt. In ihren Klassen hat sie schon viel von ihrem Abenteuer erzählt, eine größere Abendveranstaltung für die ganze Schule ist geplant. Dass sie großes Glück hatte, ist ihr bewusst – denn es kann sein, dass ihr Mitflug der letzte war. Die NASA hat bekannt gegeben, dass das SOFIA-Programm im September eingestellt wird.

