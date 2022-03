Neue Häuser in Olching nur noch mit zwei Etagen

Von: Kathrin Böhmer

Ein Bauvorhaben an der Daxerstraße in Olching stößt der Stadt sauer auf: Der Bauherr plant ein Haus mit drei Etagen. Das Landratsamt gab bereits seinen Segen, nichts spricht gegen aktuell geltendes Baurecht. Die Kommune will das Viertel aber niedrig halten und zieht die Notbremse – wovon nun einige mehr betroffen sind.

Olching – Konkret geht es um ein Bauvorhaben an der Daxerstraße. Auf dem Grundstück befindet sich eine Glaserwerkstatt und ein Wohnhaus. Der hintere Teil ist abgetrennt worden. Die neuen Eigentümer wollen die Werkstatt abreißen und ein Doppelhaus mit zwei Vollgeschossen plus einem dritten als Staffelgeschoss (also mit weniger Fläche und zumeist Flachdach) errichten.

Das Landratsamt sieht darin kein Problem. Es gibt keinen Bebauungsplan, also richtet sich das Vorhaben per Baugesetz (Paragraf 34) danach, wie es sich in die Umgebung einfügt. Die Bauherren gaben als Referenzfall ein benachbartes dreigeschossiges Gebäude an der Anzengruberstraße an. Der Bauantrag ging durch, das Landratsamt könnte die Gemeinde überstimmen.

Viertel entstand nachdem Zweiten Weltkrieg

Das Olchinger Bauamt sieht allerdings dringenden Handlungsbedarf im Sinne der städtebaulichen Ziele. Sonst wäre einer höheren Bebauung in der Umgebung „die Tür geöffnet“. Nördlich der Daxerstraße schließe sich bis zum Schwaigfeld ein Wohngebiet an, das im Wesentlichen nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Rechtwinkliges Straßenraster, vorwiegend zweigeschossige Häuser, und das soll so bleiben.

Deshalb greift man auf ein gängiges Instrument zurück, wie Stephanie Kulosa vom Bauamt erklärt. Es sollte ein einfacher Bebauungsplan aufgestellt plus eine Veränderungssperre erlassen werden, damit nicht durch das bereits laufende Bauverfahren Fakten geschaffen werden. Denn: Steht erst einmal ein höheres Gebäude, könnten sich andere darauf berufen.

Ursprünglich war der Bebauungsplan nur für die Buchhofer- beziehungsweise Daxerstraße vorgesehen und wurde so auch dem Stadtrat vorgelegt. Der Umgriff wurde aber auf Vorschlag von Maximilian Gigl (CSU) vergrößert: Das Gebiet wird von der Bahn, Feursstraße, Riedlstraße, Max-Reger- und Neufeldstraße eingegrenzt. „Auf absehbare Zeit wird hier einiges an Nachverdichtung passieren“, argumentierte Gigl. Man soll sich deshalb nicht auf ein „Fitzelchen“ beschränken, nur um wegen eines konkreten Bauvorhabens einzugreifen. Das Gremium folgte dem Antrag mehrheitlich. Auch die Veränderungssperre bekam Zustimmung.

Stadtrat pocht aufFairness für Bauherr

Dennoch gab es kritische Stimmen, besonders in Sachen Fairness gegenüber dem aktuellen Bauherren. Andreas Teichmann (FDP) betonte, dass das Gebäude „mitnichten deutlich höher“ sei, nur ein anderes Dach habe. Er zielte darauf ab, dass man eine „Geschmacksfrage“ gegenüber eines Bauvorhabens nicht zur Bauleitplanung machen sollte. Mit dieser Meinung war er nicht allein.

Marina Freudenstein (Grüne) wohnt selbst in dem Viertel, wie sie sagte. 150 Meter weiter, an der Anzengruberstraße, würden vierstöckige Wohngebäude in die Höhe ragen. Was soll da als Vergleichsgebäude gelten? Das habe schon ein Geschmäckle. „Seit Jahren wurde dort nichts gemacht und nun lässt man den Bauwerber ins offene Messer laufen.“ Bauamtsleiter Markus Brunnhuber entgegnete: „Wir brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben.“ Die Kommune habe die Planungshoheit.

CSU-Fraktionsvorsitzender Tomas Bauer wies darauf hin, dass das schon ungewöhnlich sei. „Das Landratsamt hat ganz klar geschrieben, dass sich das Bauvorhaben einfügt.“ Er plädierte erfolgreich dafür, dass das Bauamt zeitnah einen Kompromiss mit dem Bauherren erziele. Der Bauausschuss sollte über das Ergebnis informiert werden. Eine Ausnahme für eben dieses Vorhaben ist möglich. Bürgermeister Andreas Magg (SPD) erklärte, dass der Stadtrat sowieso über die individuelle Aufhebung der Veränderungssperre entscheiden könne, je nach Fall.

Stefan Eibl (FWO) erkundigte sich noch danach, ob die Stadt eventuell mit Schadensersatzansprüchen rechnen muss. Bauamtsleiter Brunnhuber meinte: „Das ist nicht leicht zu beantworten. Aber Risiko gibt es überall im Leben.“