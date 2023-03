Neue Trinkbrunnen für den nächsten Hitzesommer nur mit Finanzspritze

Von: Kathrin Böhmer

Bisher gibt es etwa 1300 Trinkbrunnen in Deutschland. © IMAGO/Achim Duwentäster

Am Olchinger See und in Esting sollen Trinkbrunnen entstehen - allerdings nur unter einer Bedingung.

Olching – Vor allem von Seiten der Olchinger Grünen kommt immer wieder die Warnung vor zukünftigen Extremwetterereignissen wie Hitzewellen. Öffentliche Brunnen gelten als effizientes Mittel, um die Menschen vor gesundheitlichen Auswirkungen zu schützen und den Durst zu stillen. Deshalb lag ein Antrag auf weitere Trinkbrunnen in der Stadt nahe.

90 Prozent der Ausgaben

Die Initiative stößt auf Unterstützung: Der Hauptausschuss hat beschlossen, zwei weitere Quellen mit Gratis-Wasser für die Allgemeinheit anzubieten. Allerdings angesichts der klammen Finanzlage – auf Anregung vom CSU-Fraktionsvorsitzendem Tomas Bauer – nur unter der Bedingung, dass es einen Zuschuss vom Freistaat gibt. „Dann halten sich die Kosten in Grenzen.“

Das bayerische Umweltministerium hat ein Förderprogramm für kommunale Trinkbrunnen aufgelegt. 90 Prozent der Ausgaben werden übernommen, maximal allerdings 15 000 Euro pro Stück. Die Stadt Olching hat im Haushalt rund 26 000 Euro eingeplant. Es wird mit 23 000 Euro Fördermittel gerechnet, bleiben also noch lediglich 3000 Euro übrig. Eine der Voraussetzungen für den Zuschuss ist neben einer ansprechenden Gestaltung eine Info-Tafel rund ums öffentliche Leitungswasser. In der kalten Jahreszeit kann der Brunnen abgestellt werden.

Mehrere Standorte

Die Verwaltung hatte mehrere Standorte vorgeschlagen, die technisch unkompliziert umsetzbar wären. Ein sehr frequentierter am Olchinger See, nahe der Wasserwachtsstation, war unstrittig. Zwei befinden sich in Esting. Der eine war nahe der Schule vorgesehen, der andere am Bahnhof, bei der geplanten Mobilitätsstation, falls die und der Brunnen Platz auf dem schmalen Grundstück finden.

Grünen-Sprecherin Ingrid Jaschke war zufrieden mit den Vorschlägen der Verwaltung. „Wir haben selber keine konkreten Vorschläge gemacht, weil wir nicht wissen, wo die Leitungen liegen.“ Der Wunsch war aber, die Brunnen auf die Ortsteile zu verteilen, und dem wurde entsprochen. Die Fraktion bevorzuge in Esting den Bahnhofsstandort. Das sah Tomas Bauer (CSU) genauso: „Am anderen Standort ist die Schule, die Turnhalle, der Kindergarten, da kann man überall Wasser herbekommen.“

Anders sah das Ralf Greim für die SPD-Fraktion. Er wurde schon fast poetisch: „Wasser ist Leben.“ Insofern wäre es doch sehr interessant, aus dem Brunnen an der Estinger Grundschule ein Projekt zu machen. Man könnte diesen in den Lehrplan einbeziehen und ihn so auch noch pädagogisch wertvoll nutzen.

Mit dieser Idee konnte Greim aber nicht punkten. Er war am Ende der Einzige, der sich für den Schulstandort aussprach. Der Rest des Gremiums votierte für den Standort in Bahnhofsnähe.

Nur zwei

Auch im Grünanger war ein Brunnen aufgelistet. Allerdings: „Hier wohnen viele in unmittelbarer Nähe und nehmen eine Flasche Wasser mit“, erklärte Bürgermeister Andreas Magg (SPD).

Beantragen kann man im Förderprogramm nur jeweils zwei Brunnen. Den Antrag muss die Stadt stellen, da der Zweckverband zur Wasserversorgung der Ampergruppe (WVA) sein Kontingent bereits ausgeschöpft habe. Der WVA würde sich aber kostenfrei um den Unterhalt (nicht in der Förderung enthalten) kümmern.

Gut läuft das laut Bürgermeister Magg bereits beim Trinkbrunnen am Nöscherplatz. Dieser würde sehr gut angenommen. Bislang seien auch keine Schäden oder andere Probleme aufgetreten.

