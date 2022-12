Meldeportal für Anliegen oder Beschwerden der Bürger fällt durch

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Das Rathaus in Olching. (Archivfoto) © Weber

An Ideen mangelt es den Grünen nicht, allerdings kommen sie derzeit damit schwer durch. Das von Ingrid Jaschke und ihren Stadtratskollegen ins Spiel gebrachte Meldeportal für Anliegen der Bürger fiel komplett durch.

Olching – Alle Mitglieder des Hauptausschusses (außer natürlich die Grünen selbst) stimmten dagegen. Somit wurde der Antrag abgeschmettert, ähnlich wie bei der Baumschutzverordnung.

Kritik, aber auch Lob

Dabei hatte Ingrid Jaschke noch einmal kräftig für ihre Sache geworben. „Es geht um ein niedrigschwelliges Angebot für die Anliegen der Bürger“, erklärte sie. Die Grünen hatten vorgeschlagen, das vorhandene Online-Meldeportal für Verunreinigungen und Schäden auf der Homepage der Stadt auszubauen. Bürger sollen hier neben Schadensmeldungen auch Anregungen, Kritik und Lob einbringen können. Die Eingaben werden an die jeweiligen Ansprechpartner weitergeleitet. Als Beispiel nannte Jaschke den Bürgermelder in Pfaffenhofen an der Ilm (buergermelder.pafunddu.de).

Die Kosten

Die erste Prüfung im Rathaus ergab: Das Ganze würde über 4000 Euro kosten – und das ohne Mehrwert, so die Argumentation. Bürgermeister Andreas Magg (SPD) sprach von „erheblichen Zusatzkosten“. Zudem fehle es an Personal, die Meldungen in dem engen Zeitrahmen (möglichst innerhalb von 48 Stunden) zu bearbeiten. Plus: Am Pfaffenhofener Beispiel sehe man, dass das Portal auch als Diskussionsforum genutzt werde, mit Beiträgen, die geprüft werden müssen vom Administrator. Man sieht es an Facebook: Hier wird der eine oder andere Kommentar schon einmal ein Fall für den Richter, wenn zum Beispiel jemand beleidigt wird. Auch im Hinblick auf die angespannte Finanzsituation empfiehlt die Verwaltung, davon Abstand zu nehmen.

Bei Ingrid Jaschke sorgte das für Kopfschütteln. „Mag sein, dass die Installation 4000 Euro kostet. Aber das ist preiswert im Vergleich zu anderen Maßnahmen, die wir ergreifen.“ Es handle sich außerdem nicht um ein Diskussionsportal, sondern um eine Möglichkeit, dass Bürger ganz allgemeine Anliegen vorbringen können. Man könne aber reagieren mit „Daumen hoch“ oder „Daumen runter“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Heftige Widerrede kam vom Rathauschef. „Das, was Sie hier vorbringen, ist zur Hälfte nicht wahr.“ Als Beweis zitierte er Beiträge auf der Online-Plattform. Als es um Tempo 30 ging, schrieb jemand: „Gute Idee, die Cops sind da halt überfordert wie in Scheyern, wenn Brandstiftung ist, auch.“

Genug Foren

Jaschke verwies darauf, dass es in Pfaffenhofen schon seit Jahren wunderbar laufe. „Man kann auch alles so und so auslegen.“

Ein Seitenhieb Richtung Verwaltung kam noch von FDP-Stadtrat Andreas Teichmann. „Es ist ja sehr selten, dass Folgekosten berücksichtigt werden. Finde ich sehr gut, sollte man öfter machen.“ Den Grünen half das jedoch nichts.

Auch Tomas Bauer von der CSU sprach sich gegen das Projekt aus. Er stünde nicht im Verdacht, die Verwaltung übermäßig zu loben. Aber in diesem Fall sehe er keine Notwendigkeit, etwas zu verändern. Als Diskussionsforum hätte man bereits den Olching-Blog und die Facebookgruppe „Politik für Olching“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.