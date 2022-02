Alle E-Ladesäulen in der Stadt auf einer Karte

Die Stadtverwaltung Olching soll eine Gesamtplanung für das Stadtgebiet hinsichtlich Standorten von Ladesäulen für Elektromobilität erstellen.

Olching – Ein entsprechender Antrag der CSU-Fraktion wurde in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses bei drei Gegenstimmen gebilligt. „Es geht auch darum, dass Ladesäulen grundsätzlich zur Verfügung stehen“, begründete Maria Hartl (CSU) den Antrag, den die Partei bereits Mitte Dezember des vergangenen Jahres ans Rathaus übermittelt hatte.

Dabei sollen nach Meinung der Christ-Sozialen nicht nur bestehende Standorte auf öffentlichem Grund erfasst werden. Es sollte zudem in Erfahrung gebracht werden, wo auf privatem, aber öffentlich zugänglichem Grund Ladesäulen geplant sind. Dazu würden unter anderem Flächen Olchinger Gewerbetreibender und von Discountern zählen.

Weitere Standorte

Die Verwaltung verwies in ihrer Stellungnahme darauf, dass die öffentlichen Ladesäulen sowieso genehmigungspflichtig seien. Deren Lageplan werde regelmäßig aktualisiert und veröffentlicht.

Bei den öffentlich zugänglichen liegt der Stadt bislang lediglich ein Antrag der Sparkasse Olching vor, die eine Ladesäule auf ihrem Kunden-Parkplatz an der Hauptstraße errichten möchte. Darüber hinaus habe die Stadt bei den Stadtwerken bereits weitere Standorte überprüfen lassen, etwa im Bereich von Wohngebieten oder Supermärkten. Manche hätten sich als geeignet erwiesen und würden weiterverfolgt, andere seien wieder verworfen worden.

Die dritte Bürgermeisterin Ingrid Jaschke (Grüne) nahm diese Aussagen der Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage zum Anlass, von einem Schaufensterantrag der CSU zu sprechen: „Die Verwaltung muss sich mit Dingen befassen, die allgemein bekannt sind.“ Zudem sei der Antrag für eine erste Beratung zu umfangreich gehalten, so Jaschke. Gegen die Ladesäulen an sich habe man nichts einzuwenden.

Mehr Zulassungen

Jaschke reagierte damit auf eine Zwischenbemerkung Hartls, dass man wohl ausgerechnet bei den Grünen eine Lanze für Umwelttechnologie brechen müsse. Die CSU hatte den Antrag, der von Verkehrsreferent Hans Bieniek und Wirtschaftsreferent Marcel Gemmeke gestellt war, vor allem mit der zunehmenden Zahl von Zulassungen für Elektrofahrzeuge begründet.

Im Stadtentwicklungsausschuss vom November 2021 war zur Sprache gekommen, dass die E-Ladesäulen direkt am Rathaus und an der Pestalozzistraße in Esting noch nicht die Einnahmen erzeugten, die für einen profitablen Betrieb notwendig seien. Andererseits hieß es, die E-Ladesäulen am Ilzweg und am Nöscherplatz würden wiederum gut genutzt.

