Erstmals im Olchinger Gewerbegebiet: Amazon & Co. geben seltene Einblicke

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Am Samstag kann man eine Führung durch das Olchinger Amazon-Verteilerzentrum machen und noch viele andere spannende Firmen besuchen. © Beata Zawrzel/IMAGO

Das gab es noch nie: Am Wochenende findet ein Tag der offenen Tür im Gewerbepark Geiselbullach statt. Die Firmen präsentieren sich auf besondere Weise.

Olching – Der Gewerbepark an der B 471 ist bereits einige Jahre alt, wird gerade noch erweitert, aber durch die Corona-Pandemie ist etwas bisher noch nie passiert: die dort ansässigen Firmen einmal angemessen zu präsentieren. Die Idee gab es schon länger, nun hat der Stadtmarketingverein einen Tag der offenen Tür organisiert. Dieser findet am kommenden Samstag, 8. Juli, von 9 bis 14 Uhr statt.

„Die neuen Firmen können sich hier tatsächlich zum ersten Mal vorstellen“, erklärt Marcel Gemmeke, Gewerbereferent und Vorstand von „Mein Olching“, das ebenfalls mitsamt Glücksrad und Infostand am Gewerbering vertreten sein wird. Etwa ein Dutzend Unternehmen sind dabei, manch einer hat sich noch spontan angeschlossen.

Auf die Besucher wartet ein buntes Programm. Der Logistik-Riese Amazon bietet Touren (11.30, 12, 12.30, 13 und 13.30 Uhr) durch die Lagerhallen an. „Das ist super spannend, was man da sieht“, so Gemmeke. Die Pakete werden von dem Verteilerzentrum teils bis an die österreichische Grenze ausgeliefert. Im Hotel „Holiday Inn Express“ kann man ebenfalls an Führungen teilnehmen (10, 12 und 13 Uhr) und einen Schnupperkurs im Housekeeping absolvieren. „So lernt man den Betrieb einmal auf eine ganz andere Weise kennen“, sagt Gemmeke.

Die neuen Firmen können sich hier zum ersten Mal vorstellen. Marcel Gemmeke, Gewerbereferent und Vorstand vom Stadtmarketingverein © tb

Und auch bei Auto Schweitzer hat man sich etwas einfallen lassen. Hier wird zusammen mit der Feuerwehr Geiselbullach ein Pannen-Einsatz bei einem Verkehrsunfall demonstriert.

Sparfüchse können sich freuen: Sonderaktionen erwarten einen an diesem Tag beim Teppich-Traum, „Trendgo“ und „E-Motion E-Bike Welt München West“. Genießer kommen bei Feinkost Heiderbeck auf ihre Kosten, wo ein Foodtruck mit mediterranen Spezialitäten wartet.

Das ist alles geboten

Alle teilnehmenden Firmen und Aktionen sind auf meinolching.bayern zu finden. Anfahrt per Fahrrad am besten über den Kapellenweg. Parkplätze sind vorhanden.