Bauernhof-Kindergarten geht bei München-Bonus leer aus

Teilen

In vielen Gemeinden gibt es Bedarf für weitere Kita-Gruppen, doch schon jetzt fehlt Personal. © Heimken/dpa

Erzieher für Kindertagesstätten zu finden, ist derzeit in allen Kommunen äußerst schwierig.

Olching - So manche Einrichtung musste bereits Gruppen schließen oder die Betreuungszeiten reduzieren, weil kein Personal zu finden ist. Ein Anreiz, in einer bestimmten Kita tätig zu werden, ist die Bezahlung. Auch so manche Einrichtung rund um München zahlt ihrem Personal daher die Großraum-München-Zulage in Höhe von 270 Euro je Mitarbeiter im Monat.

In Olching erhalten diesen Bonus auch Mitarbeiter der städtischen und außerdem von Einrichtungen der freigemeinnützigen Träger. So würde auch der Bauernhof-Kindergarten seinem Personal gerne die Zulage bezahlen und hat dafür die Stadt um Bezuschussung gebeten.

Der Ausschuss für Bildung und soziales Leben hat dies aber in seiner jüngsten Sitzung mit knapper Mehrheit abgelehnt – mit 4:6 Stimmen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der Sozialdemokrat Karl Haschke hatte sich dafür ausgesprochen, dem Bauernhofkindergarten die Zulage zu gewähren. Er forderte: „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit.“

Doch Vize-Bürgermeister Maximilian Gigl (CSU), der die Sitzung leitete, lehnte dies ab, da der Kindergarten es abgelehnt habe, mit der Stadt einen Vertrag über die Defizitförderung abzuschließen. Denn Einrichtungen, die diesen Vertrag geschlossen haben, verpflichten sich dazu, von den Eltern die Gebühren zu verlangen, die auch in den städtischen Einrichtungen gefordert werden. Und diesen Einrichtungen ermöglicht es die Stadt wiederum, ihr Personal so wie das städtische Personal zu bezahlen.

„Wir ziehen eine Grenze zwischen denen, die sich mit Verträgen an uns binden, und denen, die keine Verträge haben“, erläuterte CSU-Fraktionssprecher Tomas Bauer. Einrichtungen, die den Vertrag über die Defizitförderung nicht abschließen, können nämlich ihre Gebühren so erheben, wie sie es für richtig halten, können also auch höhere Gebühren einfordern und so Zulagen für ihre Mitarbeiter aus eigener Tasche finanzieren. (sus)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.