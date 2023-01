Kostspielige Panne bei Arbeitskleidung für den Bauhof

Von: Kathrin Böhmer

Das Rathaus in Olching. (Archivfoto) © Weber

Die Mitarbeiter des Olchinger Bauhofes sind jetzt doppelt mit Dienstkleidung versorgt – eine neue und über sechs Jahre alte.

Olching – Beim Wechsel der Mietwäsche-Firma ist eine Panne passiert: Ein Vertrag verpflichtet die Stadt, die alten Klamotten für 30 000 Euro zu kaufen. Und dann kam es noch dicker.

Zwei Jacken, zwei Hosen, fünf T-Shirts und zwei Winterjacken: Das ist die normale Garderobe eines Mitarbeiters des Olchinger Bauhofes. Das Personal besteht aus 33 Leuten. Derzeit dürfte niemandem die Arbeitskleidung ausgehen: Sie ist nämlich doppelt vorhanden – einmal in alt und einmal in neu.

Die Panne

Und das kam so: Die Stadt wollte die Firma, die die Kleidung für den Bauhof vermietet und reinigt, wechseln. Dabei ist eine Panne passiert, wie sich in einer Sitzung des Hauptausschusses herausstellte. Die Stadt hatte am 29. Juli 2016 den Vertrag mit dem Mietwäsche-Unternehmen geschlossen und diesen verlängert. Mit Wirkung zum 15. Januar 2022, also vor einem Jahr, sollte er gekündigt werden.

Man hatte laut Bauamtsleiter Markus Brunnhuber eine Firma mit besseren Konditionen gefunden. Das Problem: In dem alten Vertrag war eine Ankaufsklausel enthalten. 75 Prozent des Zeitwertes, mindestens aber die Hälfte des aktuellen Wiederbeschaffungswertes müssen übernommen werden.

Die Rechnung

Es flatterte also eine Rechnung über 30 500 Euro für die über sechs Jahre alte Kleidung herein. Im Rathaus wollte man den Preis nicht akzeptieren. „Zum Schluss haben sich die Anwälte damit beschäftigt“, sagte Brunnhuber. Doch es half nix: Die Juristen kamen zum Ergebnis, dass die Stadt zahlen muss.

Die Hauptausschussmitglieder mussten dafür nun die Mittel aus der eh schon sehr strapazierten Stadtkasse bewilligen – was sie nicht taten, wenn auch knapp mit nur einer Stimme Mehrheit. Einer, der das deutlich begründete, war CSU-Fraktionsvorsitzender Tomas Bauer.

Im Rechnungsprüfungsausschuss habe er die Gelegenheit bekommen, eine Einsicht in den Vertrag zu erhalten. „Das war gerade einmal eine Dreiviertelseite, mittendrin stand die Ankaufsklausel“, erklärte Bauer. Es sei ihm rätselhaft, wieso da irgendein Zweifel bestanden habe oder ein Anwalt für 1700 Euro Honorar eingeschaltet werden musste, wo es doch juristisch beflissene Leute in der Verwaltung gebe. „Das Gebot der Wirtschaftlichkeit wurde nicht eingehalten.“ Andreas Teichmann (FDP) monierte zudem, dass die Sache vorher nie im Hauptausschuss gelandet sei.

Eine Streitsache

Bauamtschef Markus Brunnhuber erklärte kurz und bündig: „Weil wir es nicht zahlen wollten.“ Bürgermeister Andreas Magg (SPD) erinnerte daran, dass es sich eben um eine Streitsache gehandelt habe. Auf Nachfrage erklärte Brunnhuber, dass man das alte, gut erhaltene Gewand durchaus weiter benutze: Es wird in den Waschzyklus eingespeist, dient als Reserve, für Saisonarbeiter und Schüler.

Dass der Hauptausschuss die Mittel nicht freigegeben hat, brachte wiederum Kämmerer Robert Schuhbauer in Bedrängnis. Er musste nun eine Lösung finden. „Wenn wir nicht zahlen, droht die Zwangsvollstreckung unserer Konten, und das gilt es unter allen Umständen zu verhindern.“ Also gab es Gespräche, die Rechnung wurde inzwischen beglichen.

Ein Fehler

Der Kämmerer räumt aber klar ein, dass man aus der Sache lerne. „Es war ein Fehler, den Vertrag unter diesen Umständen für sechs Jahre zu verlängern. Da müssen wir genauer hinschauen.“ Für die Firma sei das ein gutes Geschäft. Sie könne die Kleidung in der Zeit mindestens einmal steuerlich abschreiben und kassiert außerdem noch das Geld von der Stadt – bei gestiegenen Preisen.

