Schauten sich auf einem Balkon um: Christina Claus (vorne) und Christiane Tupac-Yupanqui, beide von den Grünen, bei der Besichtigung des neuen Gebäudes. Unten in Gelb sieht man die Terrasse des Kindergartens. © gar

Die Stadt Olching hat an der Münchner Straße über 30 neue, bezahlbare Wohnungen gebaut – plus Kindertagesstätte. Es war ein langer, teils sehr steiniger Weg. Doch nun scheint das Ende des Mega-Bauprojektes in Sicht.

Olching – Gleich mal den Wind aus den Segeln genommen: „100 Prozent fertig ist es noch nicht.“ Das stellte Bürgermeister Andreas Magg (SPD) bei der Einweihungsfeier des Wohnprojektes am Großen Berg zu Beginn klar. Manche Mängel müssen noch beseitigt werden. Hier und da sind noch Arbeiten zu erledigen. Aber: Die Kita mit sieben Gruppen auf zwei Stockwerken ist bereits pünktlich eingezogen. Und: „Alle fühlen sich pudelwohl.“

Eine der 31 barrierefreien Wohnungen (zwei für Rollstuhlfahrer) ist ebenfalls bewohnt, weil die Mieterin samt kleiner Familie sonst auf der Straße gestanden hätte. In den kommenden Wochen sollen die anderen folgen. Bis zum Ende des Jahres soll die Baustelle dann wirklich fertig sein. Das Budget von 25 Millionen Euro wird laut Magg eingehalten.

Allerdings hängt dies noch von einigen Faktoren ab. Dazu gehört der fünf Jahre lange „Leidensweg“, wie ihn Architektin Melanie Wenderlein nannte. Magg zählte die „mannigfaltigen Herausforderungen“ auf: ein ungünstig geschnittenes Grundstück mit Altlasten (Müll), Lärm durch die viel befahrene Staatsstraße, Corona, Fachkräftemangel, Lieferschwierigkeiten („Da kann eine Türklinke schon einmal alles lahmlegen“) und Preisexplosionen.

Ziemlich kuschlig: Die Erzieherinnen Anna Hager (l.) und Maria Lucic sowie Andreas Telschow vom Elternbeirat fühlen sich wohl in der neuen Kita. © gar

Und es kam noch richtig Pech dazu. Im Dezember 2021 brannte es lichterloh nach Schweißarbeiten. Die Feuerwehr löschte die ganze Nacht. „Ich möchte hier den Einsatzkräften noch einmal ausdrücklich danken“, sagte Magg. Da klatschte CSU-Landtagsabgeordneter Benjamin Miskowitsch gleich Beifall, worauf sich die anderen Ehrengäste, darunter Hans Friedl (Freie Wähler) und Michael Schrodi (SPD) anschlossen. Der Brand verzögerte die Fertigstellung um Monate.

Dann gab es Probleme mit der Versicherung, die aber mittlerweile gelöst sind. Anders ist es mit einem Planungsbüro, das quasi ein Totalausfall gewesen sei. „Hier bereiten wir Regressforderungen vor“, wie Magg gegenüber dem Tagblatt berichtet. Sollte es Schadensersatz geben, kommt nicht gerade wenig Geld in die klamme Kasse zurück. Allerdings liegt man auch noch mit dem Nachbarn im Clinch, der Wohngut. Es geht um die Aufteilung der Kosten bei der Herstellung der Baugrube. So ganz rund lief es also nicht, was die CSU kurz vor der Feier am Donnerstag öffentlich kundtat (siehe unten).

Grün: Hier geht es in den Innenhof. © gar

Die Begeisterung der Architektin Melanie Wenderlein schmälerte das nicht. Das Gebäude sei aus nachwachsendem Rohstoff hergestellt und somit zukunftsweisend. „Wir haben so viel Holz wie möglich verwendet.“ In der Tiefgarage finden sich Lagerplätze, die die Stadt vermieten könne. Und man habe die Herausforderung des Mixes von Wohnen und Kindertagesstätte gemeistert. Die Kita hat einen Garten und eine Dachterrasse für die Kleinen zum Spielen. Davon konnten sich die Gäste auch bei einem Rundgang selbst überzeugen, den Olchings Projektleiter Markus Mader engagiert führte. Eine Wohnung war offen, auf dem Balkon sah man direkt auf die Spielfläche der Kinder.

Bei der offiziellen Einweihungsfeier bedankte sich Bürgermeister Magg (r.) bei allen Unterstützern und den Ehrengästen. Die Pfarrer Josef Steindlmüller (katholisch) und Harald Sauer (evangelisch) nahmen danach eine Segnung des Hauses vor. © gar

Es gab an diesem Tag auch Lob. Sogar von höchster Stelle. Petra Kramer vertrat Bayerns Bau-Minister Christian Bernreiter und den Freistaat, der für solche Maßnahmen gerne Geld gebe, in diesem Fall neun Millionen Euro: „Es ist großartig, wenn Städte bauen.“

CSU trübt die Stimmung: „Bei diesem Projekt besteht wenig Anlass, zu feiern“

Die Olchinger CSU hat ein Schreiben veröffentlicht: „Wenig Licht, viel Schatten“ ist dies überschrieben. Positiv sei, dass man preiswerte Wohnungen errichtet und hierfür Vergabekriterien erarbeitet habe, von denen Menschen profitieren, die die Gesellschaft dringend benötige (etwa Polizisten). Dann kommt jedoch das große „Aber“.



Fraktionssprecher Tomas Bauer moniert die Unwirtschaftlichkeit des Projektes. Er beziffert das jährliche Minus auf 104 000 Euro. Die gesetzlich gebotene Wirtschaftlichkeitsprüfung sei nicht erfolgt. Das Ergebnis: Es sei ein steuer-finanzierter Sozialbau herausgekommen.



Weitere Kritik: miese Koordination mit dem Nachbarn (bis hin zum Gerichtsverfahren), schlechte Hand bei der Auswahl externer Büros und der Bau-Ausführung, Mängel wie Elektroleitungen auf statt unter dem Putz.



Laut Bürgermeister Andreas Magg ist es nicht zutreffend, dass das Vorhaben nicht auf Wirtschaftlichkeit geprüft wurde. Dies sei durch das kommunale Wohnraumförderungsprogramm eh obligatorisch. Kämmerer Robert Schuhbauer ergänzt, dass man sogar noch verschiedene Varian-ten erarbeitet hätte. Magg betont: „Es ging auch nicht um Rendite, sondern darum, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.“ Plus: eine Kindertagesstätte.



Wollte man kostentragend vermieten, müsste man mindestens 20 Euro (statt 12,50 Euro) Miete pro Quadratmeter verlangen, was nichts mehr mit sozial zu tun habe. Und dann wäre wiederum die Förderung futsch.



Was die Mängel angehe: Diese werden von unabhängigen Fachbüros geprüft, dann muss nachgebessert werden. Das sei ein normaler Prozess, bis auf den Totalausfall (siehe Text).



Ursprünglich wollte einmal nur die Genossenschaft Wohngut am Großen Berg (ein alter Flurname) bauen. Da die Sache mit der Kita zu kompliziert wurde, wurde das Grundstück, das nicht gerade als Filetstück rangierte, aufgeteilt. Magg ist überzeugt: „Es ist nun bestens genutzt.“ Aber eine Sache nimmt der Rathauschef mit: Der Stadtrat soll das nächste Mal eindeutiger beschließen, was er genau will.