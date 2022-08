Bauschutt gefährdet Bahnstrecke: Großeinsatz in der Nacht

Von: Thomas Steinhardt

Mit Baggern entfernten Mitglieder des Technischen Hilfswerks den Bauschutt. © THW

Nach einer offenbar illegalen Bauschutt-Ablagerung an der Bahnlinie beim Olchinger Stadtteil Esting war ein größerer Einsatz von Bagger- und Transportern nötig. Denn es bestand wohl Gefahr für die Zugstrecke.

Esting – Wer den riesigen Berg an Bauschutt an die Lärmschutzwand der Bahn in der Nähe der Baustelle Hubertushof gekippt hat, ist im Moment noch unklar. Fest steht allerdings, dass die Verantwortlichen von Bahn und Stadt die Sorge hatten, dass der Schutt die Lärmschutzwand eindrücken und diese auf die Gleise stürzen könnten – nicht auszumalen, was hätte passieren können. Daher entschied man sich am Donnerstag, den Schuttberg unverzüglich zu entfernen.

Mögliche Gefahr für den Bahnbetrieb

Gegen 19 Uhr rückte das Technische Hilfswerk an, um in Absprache mit dem Notfallmanager der Bahn und der Stadt Olching die Baustelle zu erkunden. „Da durch die Aufschüttung eine statische Beeinträchtigung des Bahnkörpers nicht ausgeschlossen werden kann, wurde die sofortige Beräumung und Verbringung des Bauschutts auf einen Ablageplatz im Stadtgebiet angeordnet“, berichtet das THW. Unterstützung bekam der Ortsverband Fürstenfeldbruck von jeweils einer Fachgruppe Räumen aus den Ortsverbänden Dachau (Radlader) und Augsburg (Radbagger) sowie dem Stadtbauhof Olching. Der Bauschutt wurde auf Lastwagen verladen und auf einen geeigneten Abladeplatz gebracht. Der Einsatz dauerte bis 2 Uhr nachts.

Der Haufen an der Lärmschutzwand war gigantisch. Auch deshalb dauerte der Einsatz bis tief in die Nacht. © THW

Die Olchinger Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen, wer den Bauschutt auf dem Grundstück der Stadt Olching abgelagert hat. „Wir wollen den Verursacher herausfinden“, sagte ein Sprecher am Freitag. Das Fürstenfeldbrucker Landratsamt werde den Bauschutt außerdem genauer auf seine Bestandteile untersuchen. Die Bahn will zudem noch genauer prüfen, wie groß die Gefährdung tatsächlich war.

Fundamente von Hochspannungsmasten

Mitten im Geschehen war Olchings Vize-Bürgermeister Maximilian Gigl, der derzeit Rathaus-Chef Andreas Magg vertritt. Er musste die entsprechenden Entscheidungen treffen. Angesichts der Gefahr für den Schienenverkehr sei das alles wirklich kein Spaß gewesen, sagte er am Freitag dem Tagblatt. Im Bauschutt seien wohl auch Fundamente von Hochspannungsmasten gewesen und verrosteter Stahl. Weil nicht ganz klar war, was sonst noch enthalten ist, sei es auch nicht einfach gewesen, einen Lagerplatz zu finden, berichtete Gigl.

Auch im Einsatz war übrigens die Betreuungsgruppe des Malteser-Hilfsdienstes in Gröbenzell. Sie sorgte bei den stundenlangen nächtlichen Arbeiten für die Verpflegung der Einsatzkräfte. st

