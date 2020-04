Behindertenbeirat fordert mehr Mitsprache

Ob inklusiver Spielplatz, Wickelmöglichkeit auf dem Volksfest oder Bauprojekte: Der Olchinger Behindertenbeirat will öfter eingeschaltet werden, wenn es um Planungen geht. Dafür plädiert der neue Vorsitzende.

Olching – Im Rahmen eines Empfangs wurde Michael Kircher als Vorsitzender des Behindertenbeirats verabschiedet – noch vor den Ausgangsbeschränkungen. Sechs Jahre lang war er in diesem Amt aktiv. Er wird in Zukunft an vorderster Front kämpfen: als neuer Stadtrat für die Grünen, die die Zahl ihrer Sitze bei der Kommunalwahl von drei auf sechs verdoppeln konnten. Kircher erhofft sich, dass er sich jetzt auf politischer Ebene besser für die Belange von Menschen mit Handicap einsetzen kann.

Stadtplanung aus der Zeitung erfahren

Dass dies in den vergangenen Jahren nicht immer zur Zufriedenheit des Behindertenbeirates verlief, schilderte Alfons Keim vor den Mitgliedern des Stadtrats. Keim übernimmt als neuer Vorsitzender des Behindertenbeirates. Er hatte eine ganze Liste mitgebracht an Beispielen, wo sich die unabhängige Interessensvertretung von der Stadt schlecht informiert fühlte. „Wir haben Planungen zum Teil aus der Tageszeitung erfahren“, sagte Keim. „Wir hätten gerne vorher gewusst, dass die Grundschule Graßlfing umgebaut wird – oder auch wie.“

+ Alfons Keim, neuer Vorsitzender.

Auch beim inklusiven Spielplatz sei man nicht eingebunden worden. Darauf hatte in der entsprechenden Sitzung im Juli 2019 unter anderem Seniorenbeauftragte und scheidende Freie Wähler-Stadträtin Gerlinde Zachmann hingewiesen. Keim zählte noch weitere Projekte auf, die am Behindertenbeirat vorbeigegangen sein sollen: Barrierefreiheit beziehungsweise Toilettenanlagen auf dem Alten Friedhof, am Nöscherplatz („hätten gerne einen Blick auf den Plan geworfen“) und die Wickelmöglichkeit auf der Herrentoilette beim Volksfest. Das sei „der Höhepunkt“ gewesen: „Man kann doch keinen Wickeltisch über die Kloschüssel in der Herrentoilette hängen. Schon allein aus hygienischen Gründen.“ Keim ist als Vater eines inkontinenten Sohnes davon direkt betroffen, wie er in der Sitzung berichtet.

Beirat soll frühzeitig einbezogen werden

Für den neuen Beiratsvorsitzenden ist klar: „So geht’s nicht. Dann brauchen Sie uns nicht.“ Seiner Meinung nach auch ein finanzieller Nachteil für die Stadt: Es würden Tausende Euro verbraten, weil man diejenigen, die es betrifft, nicht fragt.

Er richtete einen Appell an den neuen Stadtrat: Dieser sollte dem Gremium frühzeitig Informationen zukommen lassen und den Behindertenbeirat einbeziehen. „Wir wissen auch nicht alles. Aber wenn wir es nicht wissen, kennen wir zumindest jemanden, der es weiß.“

Bürgermeister sieht keine Hygieneprobleme

Alter und neuer Bürgermeister Andreas Magg (SPD) hörte sich die Kritik an. Er antwortete zunächst damit, dass Keim ein „sehr weites Feld“ angesprochen habe. Magg sagte: „Es gibt Verbesserungsmöglichkeiten. Es gibt aber auch Projekte, wo es gut funktioniert hat.“

Der Rathaus-Chef erklärte zudem, dass die Toilettenanlage am Friedhof bislang noch gar nicht umgebaut worden sei. Der Wickeltisch am Volksfest auf der Herrentoilette war eine Initiative, damit man „überhaupt etwas hat“. Familienvater Magg hätte diese aber schon selbst genutzt und sieht keine Hygieneprobleme.

Beirat soll bei jedem Bauprojekt mit einbezogen werden

Dem stimmte auch Volksfestreferent Andreas Hörl (CSU) zu, der die Idee hatte. Wenn außerdem Bedarf bestehe, eine Wickelmöglichkeit für Behinderte zu schaffen, könne man das prüfen. Magg stellte außerdem klar: Für Anregungen aus dem Beirat sei man jederzeit offen. Bei städtischen Projekten sei die Zusammenarbeit durchaus verbesserbar. Manchmal sei die Kommunikation aber auch an den Tücken der Technik gescheitert. So sei zum Beispiel eine E-Mail im Spam gelandet, wie sich herausstellte.

Dass sich mit den Ratschlägen des Behindertenbeirats nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Ausschussmitglieder befassen müssten, betonte CSU-Fraktionsvorsitzender Tomas Bauer. SPD-Fraktionsvorsitzende Marina Freudenstein mahnte: „Es ist wichtig, dass man es nutzt, wenn man so ein Gremium hat.“ Heide Kuckelkorn (Grüne) schlug vor, den Behindertenbeirat einfach bei jedem Bauprojekt von vornherein mit einzubeziehen.