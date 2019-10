Betrunkener baut Unfall und kriecht unter Auto

Erst rast ein BMW-Fahrer zu schnell auf die B 471 und überschlägt sich. Dann verschwindet er und versucht sich vor der Polizei zu verstecken. Vergebens.

Olching – Wilde Szenen haben sich am Donnerstagabend auf der B 471, Höhe Gewerbegebiet Geiselbullach, ereignet. Ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Dachau fuhr zu schnell auf die Bundesstraße auf und verlor die Kontrolle. Der BMW prallte gegen die Mittelleitplanke, überschlug sich und strandete im Straßengraben. Der 33-Jährige blieb unverletzt, befreite sich und rannte davon. Aufmerksame Zeugen verfolgten ihn – erfolglos. Sie konnten der Polizei aber erläutern, in welche Richtung der Unfallverursacher geflohen war. Die Beamten entdeckten ihn schließlich unter einem Auto im Kapellenweg.

Der Schaden am Fahrzeug und der Leitplanke war gewaltig

Schnell wurde klar, warum: Der Alkoholtest ergab nahezu zwei Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Sein Führerschein wurde einkassiert. Der Mann hätte zudem wegen eines Fahrverbotes überhaupt nicht am Steuer sitzen dürfen. Eine Überprüfung der Fahrzeugdaten ergab noch, dass die Zulassung wegen fehlenden Versicherungsschutzes erloschen war. Schaden an Fahrzeug und Leitplanken: etwa 20 000 Euro. Den Mann erwartet eine ganze Reihe von Strafanzeigen und ein Entzug der Fahrerlaubnis. Er wurde außerdem in eine psychiatrische Klinik gebracht.

