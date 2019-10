Revision gescheitert: Caro und Franzi sind offiziell Diebe

Caro und Franzi haben Lebensmittel aus einer Supermarkttonne gestohlen. Dafür wurden sie im Januar verurteilt. Doch sie legten Revision ein. Das Ergebnis ist ernüchternd.

Olching - Die Solidarität war groß für die Studentinnen Caro und Franzi, als sie vor ihrem Gerichtstermin am 30. Januar diesen Jahres eine Kundgebung vor der Sparkasse in der Brucker Innenstadt abhielten. Gemeinsam zog der Tross an Unterstützern Richtung Amtsgericht. Die Forderung: Freispruch für Caro und Franzi und Containern darf keine Straftat sein. Das Urteil sollte Signalwirkung haben. Doch es lief anders als gedacht. Die beiden Frauen wurden des Diebstahls schuldig gesprochen.

Caro und Franzi müssen das Urteil jetzt akzeptieren

Das Urteil wollten die Olchingerinnen anfechten und gingen in Revision. Knapp ein halbes Jahr später nun die Antwort des Bayerischen Obersten Landesgerichts: Die Revision wurde abgelehnt. Damit sind Caro und Franzi ganz offiziell als Diebe verurteilt. Sie müssen nun die auferlegten acht Sozialstunden bei der Tafel ableisten.

Wir haben auf einen Freispruch gehofft, schreiben die beiden Studentinnen in ihrer offiziellen Mitteilung. Weiter geben sie an: „Die Richter*innen haben ein halbes Jahr zur Urteilsfindung beraten. So möchten wir nicht anzweifeln, dass das Gericht wohl überlegt sein Urteil gesprochen hat.“ Doch Caro und Franzi geben sich weiter uneinsichtig, warum Müll unter den Schutz des Eigentums fallen soll. Deshalb ist für sie der Kampf noch nicht beendet. Sie prüfen jetzt mit ihren Anwälten, ob sie vor das Bundesverfassungsgericht ziehen können. Sollte ihnen dort Recht gegeben werden, wird das ursprüngliche Urteil nachträglich aufgehoben.

Bundesrat lehnt Pflicht zur Lebensmittelspende ab

Auch der Bundesrat hat sich mit dem Thema weggeworfene Lebensmittel beschäftigt. Die Bundesländer Hamburg, Bremen und Thüringen haben einen Entschließungsantrag eingebracht, dass den Handel dazu verpflichten sollte, Lebensmittel an gemeinnützige Organisationen zu spenden. Ähnlich wie es auch in Frankreich, Italien und Tschechien der Fall ist. Die Begründung der drei Länder war: Das freiwillige System reicht nicht mehr aus. Doch der Antrag erreichte nicht die nötigen Stimmen und wurde abgelehnt.