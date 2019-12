Live-Chat mit dem echten Nikolaus

Der Olchinger Ingenieur Rainer Widmann war zu Gast in China. Dort verwechselten ihn drei Kinder mit dem Nikolaus. Das brachte Widmann auf eine ganz besondere Idee.

Olching – Dass Kinder überlegen, ob es den Nikolaus wirklich gibt, oder wer sich sonst hinter Bart, Bischofsmütze und rotem Mantel verbirgt, ist nichts Neues. Doch dass Kinder mit Hilfe moderner Kommunikationskanäle und Computer mit dem echten Weihnachtsmann sprechen können, das ist wohl einzigartig. Drei kleine Chinesen haben dieses Wunder erlebt – dank eines Olchingers.

Einige Professoren meinten Widmann sehe aus wie Marx

Rainer Widmann war als Gastdozent am Chongquing Vocational Institut of Engineering. Einige Professoren meinten: „Du schaust ja aus wie Karl Marx“. Dies löste bei dem bekennenden politisch „Schwarzen“ nicht ungeteilte Freude aus. Dabei war die Bemerkung durchaus freundlich gemeint. Ist doch Karl Marx einer der politischen Heiligen in Rotchina.

Im Dezember brachten einige Kollegen dann ihre Kinder mit in die Vorlesungen. Die hatten nämlich schulfrei – und die Eltern keinen Babysitter. Drei der Kinder fanden, der bärtige Gastdozent sehe ganz einem anderen ähnlich: dem Weihnachtsmann.

China chattet mit Olching

Nun kam ein Zufall ins Spiel. Genau am diesem Tag stand der Nikolaus auf der Olchinger Hauptstraße. In Gestalt der Zweiten Bürgermeisterin Maria Hartl verteilte er dort Geschenke an die Kinder. Rainer Widmann wusste das und sagte den chinesischen Kindern, er sei zwar nicht der Weihnachtsmann, aber er kenne den echten Nikolaus.

Mit Hilfe der modernen Medien entstand ein reger Chat-Verkehr zwischen China und der Olchinger Hauptstraße. Stolz gingen die Kinder am Montag darauf zur Schule und berichteten über ihre Begegnung mit dem echten Nikolaus.

Schokoladennikoläuse für chinesische Kinder

Damit nicht genug bastelten sie Geschenke, die Rainer Widmann dem Nikolaus, in seinem Koffer nach Olching mitbrachte. Dort wurden im Übrigen 497 Schokoladennikoläuse aus fairem Handel verteilt, drei Nikoläuse gehen jetzt auf dem Postweg zu den chinesischen Kindern.

Die Eltern der Kleinen, der Gastdozent und der Olchinger Nikolaus sind sich einig: Dies war ein sinnvoller und preiswerter Kulturaustausch, der um die halbe Welt ging.