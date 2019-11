Wie ein großes Feuerwehr-Puzzle

Im Internet schießen die verrückten Aufgaben wie Pilze aus dem Boden. Zur Zeit ist die „Tetris-Challenge“ sehr beliebt und auch die Olchinger Feuerwehr springt auf den Zug auf.

Olching - Gerade kursiert im Internet wieder eine neue Herausforderung zum Mitmachen – eine sogenannte „Tetris-Challenge“ für Rettungskräfte. Auch die Olchinger Feuerwehr ist aktiv geworden und hat in drei Stunden das gesamte Feuerwehrauto ausgeräumt und den Inhalt entsprechend auf dem Volksfestplatz angeordnet. Es soll so aussehen wie beim Tetris-Computerspiel, also wie eine Art Riesen-Puzzle. Fotografiert wurde das Ganze per Drohne. Damit ist die sowieso notwendige Inventur und die Erstellung einer Inventarliste auch noch zu einem künstlerischen Ereignis geworden, das außerdem sehr witzig für alle anzuschauen ist. Und die Feuerwehr-Jugend hat fleißig bei der Gaudi mitgeholfen.

Auch die Freiwilligen aus dem Nachbarlandkreis Starnberg versuchen sich an der Aufgabe.