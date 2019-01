Hund fällt in eiskalte Amper - Strömung riss Nessy durch Wehr

Ein Hund ist am Freitagabend in die Amper gefallen. Die Olchinger Feuerwehrleute haben den Vierbeiner aus dem Fluss gerettet. Er hat das winterliche Bad wohl ohne größeren Schaden überstanden.

Olching– Die kleine Nessy war mit seinem Frauchen in den Amperauen unterwegs. Offenbar rutschte der Hund auf dem Eis aus und fiel in den Amperkanal. Die Strömung riss das Tier mit und zog es durch das Wehr. Es wurde in einen Seitenarm der Amper getrieben. Die Halterin konnte ihren Hund nicht aus dem eiskalten Wasser befreien und alarmierte die Feuerwehr.

Hund fällt in kalten Fluss: Feuerwehr rückt zu Rettung aus

Ein Brandhelfer zog sich schon im Gerätehaus den so genannten Überlebensanzug an, mit dem er ins eiskalte Wasser springen konnte. Er holte Nessy schnell aus dem Wasser und übergab sie seinem glücklichen Frauchen. Der kleine Hund war zwar kalt und nass, hat sein eisiges Bad aber wohl unversehrt überstanden.

Weiterer Einsatz auf Rückfahrt: Ölspur auf der Straße

Damit war der Einsatz jedoch noch nicht vorbei. Auf der Rückfahrt bemerkten die Brandhelfer an der Hauptstraße eine rund 50 Meter lange Ölspurt. Ein privates Schneeräumzeug hatte offenbar größere Mengen an Öl verloren. Die Feuerwehrleute banden die Flüssigkeit und reinigten die Straße. Daher kam es kurzfristig zu Behinderungen im Verkehr.

Lesen Sie auch auf Merkur.de*:

Mode-Kette K&L insolvent: Diese Filialen in Bayern schließen

17-Jähriger angetrunken mit Auto der Eltern erwischt - vier Tage vor Führerscheinprüfung

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.