SPD: CSU sabotiert lokale Energiewende

Nach den gestiegenen Nebenkosten für städtische Mieter schaltet sich jetzt auch die SPD in die Debatte ein. Sie wirft der CSU Populismus vor.

Olching – Lange Zeit war in Sachen gestiegene Nebenkosten für städtische Mieter nach der Umstellung auf Fernwärme nur eine Fraktion laut und aktiv in der Öffentlichkeit zu vernehmen: die CSU mitsamt ihrem Vorsitzenden Tomas Bauer. Nun hat sich die SPD, und damit auch die häufig attackierte Liegenschaftsreferentin und Fraktionsvorsitzende Marina Freudenstein, ausführlich in einer Pressemitteilung geäußert. Tenor: Die Heizkostendebatte betreffe vorwiegend Einzelfälle und das werde von der CSU populistisch ausgeschlachtet – zum Schaden der Fernwärme und der lokalen Energiewende.

Eine seriöse Bewertung der Lage könne sowieso erst erfolgen, wenn ein Sachverständiger die Abrechnungen hinsichtlich der gesetzlich vorgeschriebenen Kostenneutralität geprüft habe. Der Hauptausschuss hat vor Kurzem einstimmig – also mit der CSU – beschlossen, einen Experten hinzuzuziehen. Zum Hintergrund: Die Stadt hat ihre Liegenschaften 2016 auf Fernwärme umgestellt, 2017 fielen dann eben die erhöhten Kosten bei der Nebenkostenabrechnung auf, seitdem wird geprüft.

Allerdings habe neben der Stadtverwaltung auch die SPD-Fraktion eine Analyse durchgeführt. Von großflächiger Kostenerhöhung könne keine Rede sein: In genau einem Fall habe sich die Abrechnung um tausend Euro erhöht – allerdings war der Verbrauch auch doppelt so hoch. „Dieses Beispiel ist völlig ungeeignet für die Attacke der CSU auf die Stadtverwaltung und die Stadtwerke“, heißt es.

Der Angriff berge jedoch große Gefahren. Der Stadtrat habe damals einstimmig – wiederum mit der CSU-Fraktion – entschieden, ein umfangreiches Fernwärmenetz zu verlegen. In Kürze werden auch wieder Bauarbeiten beginnen. Hierfür wurden Millionen investiert – und natürlich müssen die Stadtwerke, deren Hauptanteilseigner die Stadt ist, die neue Energiequelle als attraktive Alternative an den Mann bringen. Nur: „Wer wird sich denn an dieses Netz noch anschließen, solange der Öffentlichkeit das falsche Bild suggeriert wird, Fernwärme sei doppelt so teuer wie Gas oder Öl?“ Das könne massive wirtschaftliche Probleme mit sich bringen, die wiederum von der Stadt – und somit auch vom Steuerzahler – ausgeglichen werden müssten. Ohne Fernwärme sei außerdem die lokale Energiewende nicht möglich.

Den Mietern bringe der Einsatz der CSU ebenfalls nichts, solange überhaupt noch nicht feststehe, wo der Fehler liege. Das Fazit der SPD lautet: „Da läuft jemand aus dem Ruder.“

