Countdown für das Olchinger Volksfest: Das alles ist neu

Von: Kathrin Böhmer

Das Bierzelt der Familie Widmann hat ein neues Gesicht. © Stadt Olching

In wenigen Tagen ist es soweit: Das 71. Olchinger Volksfest wird eröffnet. Die Besucher dürfen sich auf einige Neuerungen freuen. Und: Die Mass ist mit 10,40 Euro günstiger als anderswo.

Olching – Das Olchinger Volksfest erfreut sich selbst außerhalb des Landkreises großer Beliebtheit, das wird immer wieder hervorgehoben. Doch auf diesen Lorbeeren will sich Volksfestreferent Andreas Hörl nicht ausruhen. „Wir wollen jedes Jahr etwas Neues bieten, damit es immer abwechslungsreich bleibt.“ In diesem Jahr sei bisserl mehr Action angesagt, nachdem es auch coronabedingt im vergangenen Jahr etwas ruhiger und nostalgischer zuging.

Das sind die neuen Fahrgeschäfte

Da wären etwa die Fahrgeschäfte, die Premiere auf dem Olchinger Festplatz haben. „Jumanji“ lädt zu einer abenteuerlichen Reise ins Labyrinth der Magie ein. Hier warten optische Täuschungen und Hindernisse, die jede Menge Gaudi versprechen.

Nervenkitzel ist ebenfalls garantiert auf dem 35 Meter hohen Kettenflieger „Bayern Star“ mit perfekter Aussicht auf die Stadt. Wer den Breakdancer mag, wird „The Real Shake“ lieben: Hier werden die Gondeln nicht nur vertikal im Kreis herumgewirbelt, sondern sie drehen sich auch noch um die eigene Achse. „Hier geben wir heuer richtig Gas“, verspricht Volksfestreferent Hörl.

Eine der neuen Attraktionen: Das Erlebnis-Labyrinth Jumanji auf dem Olchinger Volksfest lädt zu einer magischen Reise ein. © STadt Olching

Auch hier ist das Bier teurer geworden

Ein neues Gesicht hat in diesem Jahr die Festhalle der Freisinger Wirtefamilie Widmann bekommen. Das bringt Wiesn-Flair auf den Volksfestplatz: Die Front erinnert an das Hackerzelt auf dem Oktoberfest. Es sieht aus, als würde man durch ein Fenster in das Zelt hineinschauen können.

Die Preisexplosionen machen allerdings auch vor dem Olchinger Volksfest nicht Halt. Die Mass Maisacher kostet statt bisher 9,60 nun 10,40 Euro. „Damit sind wir aber die günstigsten im Landkreis“, betont Hörl ausdrücklich. Und: Der Betrag sei sehr bedienungsfreundlich, im Gegensatz zu etwa 10,80 Euro, die die Brucker hinblättern mussten.

Gut aufgestellt beim Personal

Apropos Bedienungen: „Wir sind in der glücklichen Situation, dass der Wirt keine Personalprobleme hat“, erläutert der Volksfestreferent. Immerhin zahle er sehr gut.

Auch die Stadt knausert nicht: Beim Seniorennachmittag gibt es weiterhin für alle Olchinger ab 65 Jahren eine Gratis-Mass und halbes Hendl. Vier Stadtratsmitglieder und Rathausmitarbeiter helfen bei der Ausgabe der Marken, damit an dem Tag auch alles rund läuft.

Auf ein Experiment freut sich Volksfest-Orga-Chef Hörl besonders: den Countryabend am Freitag, 9. Juni. Da werden die Bierbänke zur Seite gerückt, um Platz für einen Line-Dance zu schaffen. „Mal schauen, wie das angenommen wird. Aber es ist mal was anderes.“

Gespannt ist das Orga-Team auf eine Band, die ebenfalls ihr Debüt in Olching gibt: die Alpenoberkrainer (Donnerstag, 8. Juni, 19 bis 23 Uhr). Ansonsten treten Kultbands und lokale Berühmtheiten wie Nachtstark oder die Performer auf.

Alter Bekannter zum Kabarett-Auftakt

Ein alter Bekannter wird die Volksfest-Tage einleiten: Kabarettist Django Asül. Er präsentiert bereits am Vorabend um 20 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) sein Programm „Offenes Visier“. Karten sind für 20 Euro im Vorverkauf im Jeans House, bei der Sparkasse, im Treffpunkt Wagner oder Rathaus erhältlich.

Beim letzten Mal, 2016, hat es dem Künstler offenbar gut gefallen. „Da saßen wir weit bis Mitternacht zusammen. Der Mann ist eh super“, schwärmt Hörl. Problematisch war nur, dass er den Vorrat an alkoholfreiem Weißbier sehr deutlich dezimiert habe.

Das offizielle Anzapfen ist wie gehabt am Freitag, 2. Juni, durch Bürgermeister Andreas Magg. Am Tag darauf wird der Festzug mit wohl 2000 Teilnehmern durch die Stadt wandern. „Samstag ist besser, ist für alle relaxter“, erklärt Hörl. Und Volksfest soll ja vor allem Genuss sein.

Übrigens: Ein Weißbierkarussell gibt es in diesem Jahr auch wieder.

Das Programm:

Freitag, 2. Juni, 18 Uhr: Anstich, ab etwa 19.30 Uhr spielt die Band Manyana.



Samstag, 3. Juni, 16 Uhr: Standkonzert der Amper-Musikanten Bergkirchen am Laurentiushaus, Feursstraße 23; 16.30 Uhr, Festzug. Ab 19 Uhr sorgt die Blaskapelle Olching für Stimmung.



Sonntag, 4. Juni, 10.30 Uhr: internationaler Boxvergleichskampf zwischen dem BC Piccolo FFB und dem Boxclub Innsbruck im Festzelt. Ab 18 Uhr spielt die Band Musik-Express.



Montag, 5. Juni, 11 bis 14 Uhr: Seniorennachmittag, ab 13 Uhr spielt die Blaskapelle Olching. Bei Anbruch der Dunkelheit gibt es ein großes Brillant-Feuerwerk (Ersatztermin: Sonntag, 11. Juni)



Dienstag, 6. Juni, 14 bis 18 Uhr: Kinder- und Familientag im Festzelt und bei den Schaustellern mit Vergünstigungen. Ab 14 Uhr Kinderschminken, ab 15 Uhr Kasperle-Theater mit freiem Eintritt, um 16.30 Uhr Kindersprechstunde mit Bürgermeister Andreas Magg; 19 Uhr: Oktoberfest-Band Nachtstark.



Mittwoch, 7. Juni: Tag der Vereine, ab 19 Uhr Partyband Waidler Power



Donnerstag, 8. Juni, Fronleichnam: ab 10 Uhr German Speedway-Masters (Training, ab 14 Uhr Rennen). 11 Uhr bis 14 Uhr, Frühschoppen im Bierzelt mit Xaver Karl, ab 19 Uhr spielen die Alpenoberkrainer.



Freitag, 9. Juni, Tag der Betriebe: ab 19.30 Uhr Country-Abend mit der Band Hats On



Samstag, 10. Juni, Tag des Sports: ab 13.30 Uhr findet die 16. Olchinger Schafkopfmeisterschaft statt, veranstaltet durch das Tagblatt, unterstützt von Autohaus Rauscher, Brauerei Maisach und Stadtwerke Olching. Der erste Platz wird mit 500 Euro prämiert. Von 14 bis 18 Uhr gibt es wieder vergünstigte Preise für Familien im Zelt. Ab 19.30 Uhr spielen Die Performer.



Sonntag, 11. Juni, ab 10.30 Uhr: ökumenischer Gottesdienst mit musikalischer Umrahmung durch den Gospelchor Rottbach. Um 13.30 Uhr treffen die Radler der Auftakttour des Stadtradelns ein und von 17 bis 22.30 Uhr lassen die Spirifankerl das Volksfest gebührend ausklingen.



Geöffnet ist das Zelt täglich ab 11 Uhr, sonntags ab 10 Uhr. Fahrgeschäfte und Schausteller: Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag ab 14 Uhr, Wochenende/Feiertag ab 12 Uhr. Sperrzeit ist ab 23.30, an Freitagen und Samstagen ab 24 Uhr. Der Zugang zum Volksfest ist barrierefrei und es gibt behindertengerechte sanitäre Anlagen.