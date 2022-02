Späte Ehre für den Pfarrer aus dem Moos

Von: Andreas Schwarzbauer

Geschätzt von seinen Zeitgenossen: Pfarrer Georg Böhmer soll sich immer gerühmt haben, ein „Mösler“ zu sein. © Stadtarchiv Olching

Es ist nur ein schmaler Weg in Olchings Neubaugebiet Schwaigfeld, der einige Reihenhäuser anbindet. Doch der Pfarrer-Böhmer-Weg ist einem Geistlichen gewidmet, der den Ort maßgeblich geprägt hat.

Olching – Georg Böhmer war der erste Pfarrer Olchings. Und er war äußerst beliebt.

Georg Böhmer wurde bereits im Jahr 1906 als Seelsorger in den Ort geschickt. Damals hatte die Kirche St. Peter und Paul allerdings noch zur Pfarrei Emmering gehört, so dass Böhmer zunächst als Pfarrvikar arbeitete. Er war der Nachfolger von Kirchenbauer Georg Nöscher, mit dem er auch befreundet war.

12 000 Mark fürs Pfarrhaus

Erst am 2. Mai 1909 wurde Olching zu einer eigenständigen Pfarrei erhoben und Böhmer zu ihrem ersten Pfarrer. Zuvor hatte er seinen Teil dazu beigetragen, indem er und Nöscher mit einem Darlehen von 12 000 Mark das Pfarrhaus mitfinanzierten. Das Pfarrhaus war eine der Voraussetzung für die Erhebung zur Pfarrei gewesen. Das Darlehen war äußerst günstig, denn es war unverzinst und sollte nur zurückgezahlt werden, wenn dies aus den laufenden Einnahmen möglich war.

Die Straße © Schwarzbauer

Mit neun Jahren zog Böhmer ins Moos

Obwohl Böhmer 1875 in Oberfranken geboren wurde, sahen ihn die Olchinger als einen der Ihren an. Denn bereits mit neun Jahren zog er mit seiner Familie ins Olchinger Moos. Seine Eltern kauften dort auf dem Gebiet des heutigen Gröbenzell billig Grund, arbeiteten als Torfstecher und bauten Gemüse an. Böhmer soll sich immer gerühmt haben, ein „Mösler“ zu sein und blieb deshalb lange als Moospfarrer in Erinnerung.

Soziales Engagement für seine Heimat

Nach seinem Theologiestudium in München, Freising und Scheyern wurde er 1900 zum Priester geweiht. Seine erste Messe feierte er 1901 im Rohbau der damals neuen Olchinger Kirche St. Peter und Paul. Anschließend arbeitete er als Kooperator, als Hilfsgeistlicher, in Fürstenfeldbruck. Schon zu dieser Zeit engagierte sich Georg Böhmer in seiner Heimatgemeinde sozial.

1905 eröffnete er in Olching eine Kinderbewahranstalt und rief zusammen mit Nöscher den Vinzentiusverein ins Leben, der noch heute soziale Initiativen und Einrichtungen unterstützt. 1906 errichtete er eine Suppenküche, in der bedürftige Kinder mittags kostenlos eine warme Mahlzeit erhielten.

Grundstein der Raiffeisenbank

Auf seine Bemühungen hin wurde zudem eine ambulante Krankenpflegestation eröffnet, die Dillinger Franziskanerinnen betreuten. Darüber hinaus initiierte der Pfarrer in Olching die Selbsthilfe-Einrichtung „Spar- und Darlehensverein“, aus dem später die Raiffeisenbank hervorging.

Wegen seiner Gastfreundschaft und Aufgeschlossenheit war Böhmer auch außerhalb von Olching beliebt. Unter anderem besuchte ihn der damalige Botschafter des Vatikans, Eugenio Parcelli. Mit ihm machte er auch eine Führung durch das Olchinger Moos. Als der Geistliche plötzlich knietief in einem Nebengewässer der Amper stand, soll Böhmer lauthals gelacht haben. Auch mit anderen hohen Geistlichen seiner Zeit hatte er ein gutes Verhältnis. Kardinal Faulhaber nahm ihn oft in seinem Auto mit und Papst Pius XI. verlieh ihm den Ehrentitel „Päpstlicher Hausprälat“.

1912 nach Aubing versetzt

Sechs Jahre lang wirkte Böhmer in Olching, ehe er 1912 nach Aubing versetzt wurde. Doch auch von dort aus unterstützte er seine Heimatpfarrei weiter beim Tilgen der Schulden, die diese für den Kirchenbau aufnehmen hatte müssen.

Nach den Stationen St. Margareth in Sendling und Jetzendorf starb Böhmer 1943 im Alter von 68 Jahren in Schönbrunn bei Dachau. Seine letzte Ruhestätte hat er in einem der Priestergräber auf dem Münchner Waldfriedhof gefunden.

Lange gab es nur eine Gedenktafel

Während ihm die Aubinger bereits 1947 die Georg-Böhmer-Straße widmeten, geriet er ihn Olching etwas in Vergessenheit. Lange erinnerte nur eine Gedenktafel an der Peter-und-Paul-Kirche an ihn. Erst seit 2006 gibt es im Schwaigfeld den Pfarrer-Böhmer-Weg.

Die Serie

Die Serie „Straßennamen – und was alles dahintersteckt“ beleuchtet die Geschichte hinter den Schildern. Sie erscheint unregelmäßig.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.