Brücke zum Vogelpark eingestürzt - Zugang aber trotzdem möglich

Von: Kathrin Böhmer

Hier geht nichts mehr: Die Brücke zum Olchinger Vogelpark ist völlig zerstört. © Privat

Großer Schock für die Betreiber des Olchinger Vogelparks: Die Brücke, die vom Volksfestplatz über das Wehr zum kleinen Ausflugsparadies führt, ist plötzlich eingestürzt.

Olching- „Das ist ganz schön heftig und auch gefährlich“, sagt Karin Wagner, Vorsitzende des Vogelpark-Vereins. Sie kann es immer noch nicht ganz fassen, was da in der Nacht auf Freitag passiert ist. Das Bauwerk an der Amper ist einfach in sich zusammengestürzt. Das Eisengeländer ragt steil in die Luft.

Bislang kann man auch im Olchinger Rathaus, das zuständig ist, lediglich Vermutungen anstellen. Bauamtschef Markus Brunnhuber geht davon aus, dass das Fundament unterspült wurde. Unterhalb der Brücke befindet sich ein sogenannter Absturz, eine Art Stufe im Wasser aus Beton. Diese habe es weggespült und die Brücke dann gleich mit.

Die Ursache?

Auch über die Ursachen kann man derzeit nur spekulieren. „Ob es der Zahn der Zeit ist oder eine Veränderung vom Gewässer, ist schwer zu sagen“, sagt Brunnhuber. Die Brücke sei regelmäßig kontrolliert worden, so wie es Vorschrift ist. „Aber um das zu sehen, hätte man wahrscheinlich hinuntertauchen müssen.“

Die Bauamtsmitarbeiter schauten sich die Sache vor Ort an und leiteten sofort entsprechende Maßnahmen ein. Der betroffene Bereich wurde abgesperrt. Die Sache wird nun eingehend geprüft.

Zugang möglich

Die gute Nachricht: Der Zugang zu den gefiederten Parkbewohnern ist weiter möglich. Allerdings muss man über den Sportplatz des SC Olching ausweichen. Der Weg ist ausgeschildert. Der Vogelpark hat auch an diesem Wochenende wieder von 10 bis 17 Uhr geöffnet. gar

