Bagger hier, Tieflader dort: Bürger genervt von Baustellen-Marathon

Von: Kathrin Böhmer

Nur ein Tag gesperrt? Das sorgte für manch einem für Verwirrung (Bild links); Hier wird’s eng: Bauarbeiten an der Olchinger Straße (Mitte) und hier war die Straße Richtung Gröbenzell gesperrt (rechts). © Weber/Privat

Die Liste der Baustellen und Straßensperrungen in Olching ist derzeit lang. Manche sind genervt.

Olching – Ganz normal, wie es aus dem Rathaus heißt, immerhin werden die Monate rund um die Sommerferien (und vor dem Frost) eifrig genutzt. Vorrangig würden Kanal-, Wasser- und Fernwärmeleitungen verlegt. Aktiv seien hier der Amperverband und die Stadtwerke, die wegen der Energiekrise den Ausbau massiv vorantreiben würden. Mancher Bürger ist allerdings mittlerweile genervt.

Engstelle in der Olchinger Straße

Das betrifft zum einen die Olchinger Straße zwischen Dachauer Straße und Amper. Diese wurde wegen Verlegung einer Wasserleitung bereits vor Wochen komplett gesperrt. Eine Leserin monierte gegenüber dem Tagblatt, dass nun auch noch gleichzeitig die Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Amper bei der Fünf-Löcher-Brücke wegen einer Sanierung dichtgemacht wurde. „Nun müssen alle Radler und Fußgänger, die von Esting nach Olching möchten, über die Olchinger Straße ausweichen, wo derzeit einseitig am Bürgersteig und auf der Fahrbahn die Baustellenfahrzeuge rattern.“ Es würden sich also Bagger, Tieflader, Radfahrer und Fußgänger auf der Fahrbahn tummeln. Ein anderer Bürger aus Neu-Esting beklagt sich über verwirrende Schilder (siehe Foto), und dass überhaupt nicht gearbeitet werde. „Hauptsache, man fährt die Riesen-Umleitung.“

Gute Nachricht

Aus dem Rathaus kommt zunächst eine gute Nachricht: Nach aktuellem Stand sind die Arbeiten an der Olchinger Straße in den letzten Zügen. Sofern die Witterung es zulässt, ist die Sperrung schon am heutigen Freitag Geschichte. Das Wetter könne auch die Ursache sein, weshalb Baustellen nicht immer besetzt seien. Nicht alle Arbeiten könnten immer durchgeführt werden.

Das Schild sei allerdings absolut korrekt gewesen. Die Neu-Estinger-Straße war auf Höhe der Fünf-Löcher-Brücke knapp zwei Tage gesperrt, weil ein Kran aufgestellt wurde. Das ist längst erledigt. Die eigentliche Baustelle, die Fußgängerbrücke über die Fünf-Löcher-Brücke, ist aber wohl noch bis Mitte November vollständig gesperrt.

Autobahnbrücke gesperrt

Nun geht es noch in den Endspurt. Am kommenden Dienstag gegen 20 Uhr beginnen die Arbeiten an der Autobahnbrücke Allacher Straße. Diese muss aus Sicherheitsgründen saniert werden, auch hier ist eine Komplettsperrung nötig, wohl für eine Woche. Die Umleitung erfolgt über den Marienweg. Tätig ist hier der Betreiber Autobahnplus. gar

