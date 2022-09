Bus-Krise erwischt auch Schüler kalt: Taktverstärker fehlt

Von: Kathrin Böhmer

Nicht alle kommen mit: Der Schulbus in Olching ist übervoll. Der Verstärker fährt zurzeit nicht. © Privat

Krisenmodus auf ganzer Linie: Wegen Fahrermangels und der Pleite von Enders läuft es beim Busverkehr nicht rund. Die Schüler sollten das eigentlich nicht zu spüren bekommen, tun es aber. Statt zwei Bussen fährt etwa in Olching nur noch einer. Und in diesen kommen nicht mehr alle hinein.

Olching – Um 7.25 Uhr wird es zurzeit jeden Tag spannend an der Bushaltestelle in Geiselbullach. Etliche Kinder drängen sich in die Linie 835 Richtung Georgenstraße, wo Gymnasium und Mittelschule liegen – etwa drei Kilometer entfernt. Am Eingang wird gedrückt und geschoben.

Es hilft nichts: Am Ende bleiben in der ersten Woche des neuen Schuljahres immer eine Handvoll Schüler stehen. Der Bus platzt aus allen Nähten, soll aber noch fünf weitere Haltestellen bis zur Schule bedienen.

Fassungslos

Mutter Vanessa Bruckner ist fassungslos über diese Situation. „Es ist doch blanker Hohn, wenn es vom MVV heißt, dass der Schülerverkehr sichergestellt ist“, schimpft die Olchingerin, deren drei Kinder das Gymnasium besuchen. Bruckner hat in dieser Woche die gestrandeten Kinder aufgelesen und sie selbst in die Schule gefahren. Sie hat einen Sieben-Sitzer und ist derzeit noch zuhause. Ein Dauerzustand könne das aber natürlich nicht sein. „Das kann doch nicht so weitergehen, ich muss auch pünktlich arbeiten“, schimpft sie.

Das Problem ist: Eigentlich fährt zu den Stoßzeiten ein weiterer Bus, ein sogenannter Taktverstärker. Doch aufgrund von Corona, Personalmangels und der Pleite des Brucker Busunternehmens Enders fällt dieser bereits seit Monaten aus. Notfahrpläne wurden geschmiedet, die Lage entspannt sich nur langsam. Hermann Seifert, ÖPNV-Chef im Landratsamt, betont: „Wir sind froh, dass wir überhaupt ein Basisprogramm bei den 15 Linien anbieten können.“ Man finde schlicht und ergreifend keine Fahrer.

Gerade Ausländer würden sich Jobs jenseits der teuren Ballungsräume suchen, da das Gehalt tarifbasiert und somit überall gleich sei. Eine „München“-Zulage wie etwa beim Kindergartenpersonal gibt es nicht. Die Situation im Landkreis sei dabei noch vergleichsweise gut. „In Landsberg fallen 50 Prozent der Fahrten aus“, berichtet Seifert. Busse fahren nur noch stündlich. In Olching kann sogar der 20-Minuten-Takt gehalten werden.

Das hilft den Schülern laut Vanessa Bruckner aber nicht viel. „Der nächste Bus mit der Abfahrt um 7.45 Uhr ist zu spät. Die Kinder – gerade in der 5. Klasse – sollen nicht auf den letzten Drücker kommen, sondern zehn Minuten vorher.“ Der frühere um 7.07 Uhr könne auch keine Lösung sein. Es habe ja einen Grund, warum man sich die Schule vor Ort ausgesucht habe. Eben um nicht in aller Herrgottsfrühe loszumüssen.

Schüler haben Priorität

Bruckner macht aber noch eine weitere Sache Sorge: Was, wenn das Wetter schlechter wird? Dann fährt niemand mehr mit dem Rad und es werden noch mehr Kinder als jetzt den Bus nutzen wollen. Die Dreifach-Mutter schlug deshalb bei den zuständigen Stellen Alarm und drängt darauf, schnellstmöglich wieder einen Taktverstärker zu installieren. „Er wurde ja auch nicht ohne Grund eingesetzt“, betont sie.

ÖPNV-Chef Seifert versichert, dass die Schüler Priorität haben. Allerdings lässt er nicht unerwähnt, dass es Schüler in Mittelstetten oder Oberschweinbach gibt, die ins Viscardi-Gymnasium nach Fürstenfeldbruck müssten und wo es ähnliche Probleme gibt. Hier sind es über 15 Kilometer Entfernung. Das sei schon noch eine andere Hausnummer.

Die gute Nachricht ist allerdings: Ein Ende der Krise scheint sich abzuzeichnen. Das neue Verkehrsunternehmen ABGE Bus/Amperbus GmbH hat die ehemals von der Firma Enders Reisen im MVV betriebenen Linien übernommen (wie berichtet). Auf den Linien 838 und 839 werden bereits wieder zusätzliche Fahrten angeboten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.