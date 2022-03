Änderungen nach Ostern - Busse sollen pünktlicher werden

Von: Kathrin Böhmer

Immer mehr Busse sind unterwegs. © MVV

Es gibt Neuigkeiten in Sachen neue Buslinien in Olching. Bürgermeister Andreas Magg (SPD) kündigte an, dass nach den Osterferien Veränderungen anstehen.

Olching – „Die vom MVV geplanten Fahrzeiten können derzeit nicht eingehalten werden“, erklärte Magg den Mitgliedern des Hauptausschusses. Deshalb werde etwa die Linie 831 nicht mehr den Olchinger Süden anfahren, sondern direkt ins Gewerbegebiet.

Es habe sich herausgestellt, dass hier die Linien 860 und die 831 sowieso parallel verkehren. Das sei auch von Anwohnern bereits kritisch hinterfragt worden.

Außerdem wird der Volksfestplatz zu einer Bedarfshaltestelle. Sprich: Immer wenn dort Veranstaltungen sind, kann man die Bushaltestelle ganz normal nutzen. Aussteigen kann man laut Bürgermeister Magg aber auch so, wenn man dem Fahrer Bescheid gibt.

Nur: Die Schleife, die der Bus am Volksfestplatz ziehe, habe für Unmut gesorgt, besonders bei Leerfahrten, erklärte Magg. Und sie kostete Zeit.

Zum Stichwort Kosten sparen äußerte Vize-Bürgermeister Maximilian Gigl (CSU) Kritik, dass man dort nun eine „vergoldete“ Bushaltestelle mit Wendehammer baue, und das für eine Bedarfshaltestelle. „Waren wir da nicht zu schnell?“ Magg widersprach dem: Bushaltestellen würden gefördert, egal ob Bedarfshaltestelle oder nicht. Und der Wendehammer sei erforderlich, sonst könne dort gar kein Bus fahren. gar

