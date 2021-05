Corona legt Post-Filiale immer wieder lahm

Wir sperren auf, wir sperren zu: Die Post-Filiale an der Hauptstraße in Olching war öfter geschlossen, obwohl sie eigentlich offen hätte sein sollen.

von Kathrin Böhmer schließen

Die Postbank-Filiale in Olching hatte in letzter Zeit immer mal wieder geschlossen – obwohl sie eigentlich geöffnet haben müsste. Das sorgt für Frust bei den Kunden. Hinter dem Chaos steckt unter anderem Corona.

Olching – Jeder kennt das: Man ist nicht zuhause und der Paketbote hinterlässt einem einen Zettel, dass er die Sendung bei der Post abgegeben hat. Eigentlich totale Routine, nur in Olching sorgte dieser Umstand in letzter Zeit häufig für Frust. Denn die Kunden standen immer mal wieder vor verschlossenen Türen, obwohl die Postbank-Filiale laut Öffnungszeiten eigentlich offen haben sollte. An der Tür hing ein Zettel: „Aus betrieblichen Gründen geschlossen.“

So berichten es Kunden wie Dennis Reiter. Er hat seinen Frust im sozialen Netzwerk Facebook abgelassen. „Für mich hat die Postfiliale in der Olchinger Hauptstraße ein ordentliches Organisationsproblem, wenn permanent die Filiale aus betrieblichen Gründen geschlossen werden muss.“ Es könne in Pandemie-Zeiten schon einmal passieren, dass kurzfristig und unerwartet eine Filiale geschlossen werden muss. „Aber doch nicht jede Woche“, erklärt Reiter. Die Post an sich habe einen Grundversorgungsauftrag, der auch für die Filialen gelte. Er sieht nur einen Ausweg, sich zu wehren: sich bei offiziellen Stellen beschweren.

Situation nicht optimal

Dem Unternehmen ist bewusst, dass die Situation nicht ideal ist, wie Sprecher Oliver Rittmaier mitteilt. „Für die Unannehmlichkeiten, die unseren Kunden durch die zeitweisen Schließungen entstanden sind, möchten wir uns entschuldigen.“ Ganz so häufig, wie teilweise dargestellt, sei die Filiale aber nicht geschlossen gewesen. Seit Jahresbeginn war insgesamt an acht Tagen ganztags oder stundenweise zu. Das habe unterschiedliche Gründe.

„Im Februar mussten wir die Filiale einmal wegen eines kompletten Netzausfalls bei unserem Technikdienstleister ganztägig schließen“, so Rittmaier. Vor allem im März und April, voll in der dritten Corona-Welle, kam es dann zu kurzfristigen Personalausfällen. Es hätte sich zwar kein Mitarbeiter mit Covid 19 infiziert. Aber die Pandemie erschwere es, schnell Ersatz bereitzustellen.

Normalerweise wandern Springer aus anderen Zweigstellen dorthin, wo es benötigt wird. Dies sei aber derzeit wegen des erhöhten Infektionsrisikos und der damit verbundenen Regelungen nur eingeschränkt möglich, so der Sprecher.

Per Aushang informiert

Über jede der zeitweisen Schließungen seien die Kunden per Aushang informiert worden. „Eine zeitgleiche Information über das Internet war und ist bei kurzfristigen Personalausfällen nicht immer möglich, da hier ein gewisser Vorlauf erforderlich ist“, so Rittmaier.

Mit den Paketen wird es so geregelt, dass die Lagerfrist entsprechend verlängert wird – oder sie werden abgeholt und erneut zugestellt. Wenn die Post an der Hauptstraße geschlossen ist, wird die Sendung in eine benachbarte Filiale gebracht, was auf der Benachrichtigungskarte nachzulesen ist. Dort kann man dann auch alle anderen Dienstleistungsangebote nutzen. Im Internet kann man sich laut Rittmaier erkundigen, wie die regulären Öffnungszeiten sind. Irreguläre Öffnungszeiten sind – insofern es technisch umsetzbar war – mit rotem Ausrufezeichen gekennzeichnet.

Rittmaier ist aber optimistisch, dass das Problem zurzeit nicht mehr so akut ist. „Aktuell hat sich die Personalsituation etwas entspannt.“ Die Kollegen vor Ort täten alles, um den Kunden verlässliche Öffnungszeiten zu bieten. Eine genaue Prognose sei jedoch nicht möglich, da es letztendlich an den Entwicklungen in der Coronakrise hänge.