„Nochmal anfangen ist nicht drin“: Corona sorgt für Aus von beliebtem Secondhandverkauf

Von: Ulrike Osman

Die wichtigsten Helfer des Secondhandbasars in Olching um Initiatorin Cornelia Birnbacher (hintere Reihe, stehend, die zweite von rechts). Es kam immer ein Haufen Spielzeug aber auch andere Sachen zusammen, die für den guten Zweck über den Ladentisch gingen. © Privat

Aus und vorbei – der Spielzeug-Secondhandverkauf in Olching wird nicht wieder zum Leben erwachen. Vor zwei Jahren, kurz vor dem ersten Lockdown, fand er zum letzten Mal statt.

Olching – Seitdem hat die pandemiebedingte Zwangspause den ehrenamtlichen Organisatorinnen den Wind aus den Segeln genommen. Eigentlich hätte der 1997 gestartete Markt heuer sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Doch dazu wird es nicht kommen. „Jetzt noch einmal anfangen – das ist einfach nicht drin“, sagt Cornelia Birnbacher.

Die 55-Jährige hat gemeinsam mit einem Kernteam aus 17 Mitstreiterinnen den Verkauf jedes Jahr im Frühjahr und Herbst im Olchinger Pfarrsaal auf die Beine gestellt. Der Aufwand war immens, der Nutzen allerdings auch. Über 50 000 Euro wurden ehrenamtlich erwirtschaftet und dem katholischen Kindergarten St. Peter und Paul sowie anderen sozialen Einrichtungen gespendet.

Vor Corona: Leute standen bei Secondhandverkauf eine halbe Stunde Schlange

Anfangs war der Spielzeugmarkt eine Initiative des Kindergarten-Elternbeirats. Statt des üblichen Kuchenverkaufs begann man, gebrauchtes Spielzeug, Sportzubehör und Sportkleidung anzubieten. Das kam gut an – sicherlich auch, weil es selten war. „Ich kenne keinen anderen Spielzeug-Secondhandverkauf im Landkreis“, sagt Birnbacher.

Bald war es normal, dass die Leute schon eine halbe Stunde vor dem Start Schlange standen, dass Hunderte Interessenten durch die Türen fluteten und der Pfarrsaal während der zwei Verkaufsstunden proppenvoll war.

Die Organisation wurde mit dem Erfolg immer professioneller. Aufgezogen als sogenannter Listenflohmarkt, durfte jeder Verkäufer eine begrenzte Anzahl an Artikeln bringen. Die Spielsachen und Sportgeräte, Fahrzeuge, Autositze, Skier, Inliner, Helme, Faschingskostüme, Kinderbücher und -CDs, die DVDs, PC-Spiele und Gameboys, die Babyartikel, Badesachen und Kleinmöbel wurden dann von den Organisatorinnen auf Zustand und Sauberkeit kontrolliert und systematisch geordnet im Pfarrsaal aufgebaut, bald sogar auf zwei Ebenen.

Aus wegen Corona: Zuvor üppige Einnahme auf Basar für guten Zweck

So standen den Kunden gut und gerne 6000 Artikel zur Auswahl. „Es waren Unmengen an Sachen“, erinnert sich Birnbacher. „Und jedes einzelne Teil hatte man dreimal in der Hand, bevor es einmal Geld gebracht hat.“ Eine Zeit lang bot das Team während der Verkaufszeiten sogar eine Kinderbetreuung an.

Doch das ließ sich irgendwann mangels Helfern nicht mehr aufrechterhalten – jede Hand wurde für den Markt selbst gebraucht. In den Spendentopf wanderten jeweils zehn Prozent des Verkäufergewinns und weitere zehn Prozent, die auf den Preis aufgeschlagen wurden. Von dem Geld konnte im Laufe der Zeit eine Menge für den Kindergarten angeschafft werden – diverse Spielgeräte für den Außenbereich, Ausstattung für Spielecken und Lernwerkstatt, ein Bällebad, Schränke und vieles mehr.

Darüber hinaus flossen Spenden an die ambulante Kinderkrankenpflege und den Verein Eltern behinderter Kinder Olching, an die Wasserwacht, das Familienpflegewerk und den Frauennotruf, die Aktion Schultüte, die Diakonie Fürstenfeldbruck und viele weitere Einrichtungen für Kinder und Familien.

Spielzeug-Secondhandverkauf: Corona-Regeln wären nicht umsetzbar gewesen

Doch Corona bereitete dem ehrenamtlichen Tun von Cornelia Birnbacher und ihren Mitstreiterinnen ein Ende. In der gegebenen Konstellation Abstands- und Hygieneregeln umzusetzen, wäre unmöglich gewesen. Außerdem hatten die Organisatorinnen Angst, dass die Kunden aus Vorsicht ausbleiben und sie selbst auf einem Raum voller Ware sitzen bleiben würden. Inzwischen haben sich die Frauen umorientiert – und die eigenen Kinder sind ohnehin lange aus dem Kindergarten- und Schulalter heraus.

„Wir bedauern das Ende sehr“, sagt Birnbacher. Sie spricht von einem weinenden, aber keinem lachenden Auge. Doch sie hofft, dass sich der aktuelle Elternbeirat des Kindergartens etwas Neues einfallen lässt – vielleicht sogar den Secondhandverkauf wieder zum Leben erweckt.

