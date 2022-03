Corona verzögert Umbau von Seniorenheim

Von: Kathrin Böhmer

Ort zum Wohlfühlen: Wie das Laurentiushaus in Olchings Zentrum mal aussehen soll. © HP&P-Gruppe

Eigentlich sollten die Arbeiten im Olchinger Laurentiushaus in diesem Sommer fertiggestellt werden. Doch der Abschluss wird sich wohl um mindestens zwölf Monate verzögern.

Olching – Ein Grund dafür ist die Pandemie. Diese hat außerdem zu einem Umdenken des Konzeptes hinsichtlich der geplanten Tagespflege geführt.

Es ist ein 30 Millionen-Euro-Projekt: Ein Investor baut seit rund drei Jahren das Laurentiushaus in Olching um, dessen Träger die Diakonie Fürstenfeldbruck ist. Das Alten- und Pflegeheim (Baujahr 1984) wird modernisiert, außerdem soll die Kapazität (derzeit 137 Plätze) an den aktuellen Bedarf angepasst werden.

130 Pflegebetten und 20 Wohnungen

Neu errichtet werden sollen rund 130 Pflegebetten sowie 20 Wohnungen mit ambulanter Versorgungsstruktur (betreutes Wohnen). Eigentlich sollte das Projekt in diesem Sommer abgeschlossen sein. Doch es haben sich erheblichen Verzögerungen ergeben.

Pandemiebedingt kam es zu Materialknappheit und Lieferketten wurden unterbrochen, wie es vom Investor „hp&p-Gruppe“ aus Hessen heißt. Ein weiterer Grund sei, dass man die Arbeiten immer wieder stoppen musste wegen des noch parallel laufenden Betriebes im Seniorenheim. Derzeit geht der Investor davon aus, dass sich alles um mindestens zwölf Monate verzögere.

Doch Corona hatte noch eine andere Auswirkung, wie Alexander Härtlein, Geschäftsführer der Diakonie Oberbayern West in Fürstenfeldbruck erklärt. „Die Tagespflege war schlecht besucht.“ Nun gibt es Überlegungen, statt den hierfür einmal vorgesehenen 30 Plätzen eine physiotherapeutische Praxis unterzubringen. Der Fokus in Olching würde dann auf der stationären Unterbringung liegen, so Härtlein. Laut Investor wird diese Idee derzeit aber noch auf mehreren Ebenen geprüft.

Die „hp&p-Gruppe“ hat auch das ehemalige Hotel Mühlbach gekauft, das nur einen Katzensprung entfernt liegt. In der Vergangenheit gab es hier einigen Ärger mit den Nachbarn. Unter anderem wurde es als Arbeiterunterkunft genutzt und da wurden wohl recht wilde Partys gefeiert. Damit ist aber Schluss. Das einstige Hotel soll als Ergänzung zum Laurentiushaus dienen. Es wird auf der Bautafel als Residenz Laurentiushaus bezeichnet. Hier sind Arztpraxen und so genanntes Servicewohnen vorgesehen.

Auch Wohnraum für Azubis

Für Diakonie-Geschäftsführer Härtlein ist noch ein weiterer Punkt wichtig: Mitarbeiterwohnungen. „Die Mieten in der Region sind ja für Azubis kaum zu leisten“, sagt er, der selbst fünf Jahre in der Pflege gearbeitet hat. Für die sechs Azubis (insgesamt 120 Mitarbeiter) im Laurentiushaus sind also ebenfalls Wohnungen vorgesehen. Als Arbeitgeber sei dies neben finanziellen Anreizen wie Ballungsraumzulagen eine weitere Möglichkeit, Fachkräfte zu gewinnen. Härtlein sieht da aber auch die Politik in der Pflicht, entsprechenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Impfquote von 100 Prozent

Ansonsten gibt es auch noch eine gute Nachricht: „Wir sind, was Infektionsfälle angeht, sehr gut durch Corona gekommen. Das grenzt schon an ein Wunder“, berichtet Diakonie-Geschäftsführer Härtlein. Die Impfquote liege bei 100 Prozent.

Der Investor aus Hessen hat auch das Haus Elisabeth, ebenfalls in die Jahre gekommen, in Puchheim von der Stadt in Erbpacht übernommen. Auch hier ist die Diakonie Träger.

