Grüne und CSU im Clinch: Stadträtin erhält nach Kolumne Post vom Anwalt

Der Clinch zweier Olchinger Stadtratsfraktionen hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Die Grünen gehen rechtlich gegen CSU-Stadträtin Maria Hartl vor. Es geht dabei um eine Aussage im Mitteilungsblatt der Stadt, die sich um das Verbannen von Autos aus den Amperauen dreht.

Olching – Der Ton zwischen den Grünen und der CSU wurde in der vergangenen Zeit öfter mal rauer, das war in den Sitzungen, aber vor allem im Mitteilungsblatt der Stadt zu beobachten. Vor einigen Wochen hat das Ganze eine neue Dimension erreicht. Die Grünen schalteten Manfred Fratton, einen der Partei sehr vertrauten Anwalt ein, der CSU-Stadträtin Maria Hartl eine Unterlassungserklärung schickte.

Der Inhalt: Hartl dürfe nicht mehr wahrheitswidrig behaupten, dass die Stadtratsfraktion der Grünen eine Auflassung der Straße zwischen Olching und Neu-Esting fordere. Dies sei lediglich die Vision eines einzelnen Grünen-Stadtrates. Hartl sollte unterzeichnen, dass sie diese Aussage nicht wiederhole, ansonsten müsste sie eine Geldstrafe von 1000 Euro bezahlen. Plus: das Anwaltshonorar von rund 370 Euro.

Harte Debatten im Mitteilungsblatt

Hartl war empört: „Das ist eine absolute Lächerlichkeit.“ Aktive Stadtratsmitglieder auf diese Weise einzuschüchtern? „Das lasse ich nicht zu. Hier herrscht Meinungsfreiheit.“ Sie unterzeichnete nicht, sondern wehrte sich mit einem Schreiben, das sie Fratton fristgerecht zukommen ließ. Seitdem herrscht laut CSU Funkstille.

Um die Sache besser verstehen zu können, muss man etwas ausholen. Zwischen den Grünen und der CSU brodelt es schon länger. Das monatlich erscheinende Mitteilungsblatt, genauer die Rubrik „Auf ein Wort“ für die Stadträte, wurde schon früher zur verbalen Arena. Mit teils heftigen Attacken. Die einen sprachen von „grünem Energiewahnsinn“, die anderen konterten mit die „CSU fischt in rechten Milieus“. Bislang hatte das aber keine rechtlichen Konsequenzen.

Dann erschien die Kolumne von Grünen-Stadtrat Michael Kircher im April. Es war quasi eine Ode an die Amperauen, die er als Langstreckenläufer zu schätzen und lieben gelernt habe. Ein Landschaftsschutzgebiet, nur unterbrochen von der Straße zwischen Neu-Esting und Olching (Fünf-Löcher-Brücke).

Vision von autofreien Amperauen

Im August und September 2022 sei diese wegen Bauarbeiten sechs Wochen lang gesperrt gewesen. „Der Beobachter konnte feststellen, wie sich eine Stille über die Auen legte, wo sonst Verkehr und Abgase ihr Übriges tun.“ Kircher sinnierte: Warum diese Straße nicht auflassen, so wie etwa im Englischen Garten? Sprich: den normalen, motorisierten Durchgangsverkehr verbannen. Der öffentliche Nahverkehr, Taxis, Fußgänger und Radler dürfen aber weiter passieren.

+ Der Ausgangspunkt: Grünen-Stadtrat Michael Kircher schilderte im April seine Vision der autofreien Amperauen. © tb

Echter Zündstoff für den politischen Gegner. Hartl konterte im darauffolgenden Mitteilungsblatt unter dem Titel „Grün-ideologische Verkehrs-Politik: Grotesk und gefährlich“. Und ziemlich zu Anfang kommt eben der Satz, in dem sie die Idee Kirchers als Forderung der gesamten Grünen-Fraktion darstellte. Laut Hartl habe es Stellungnahmen gegeben, die diesen Eindruck bestätigt hätten, wie sie in dem Schreiben an Fratton darlegte.

Grüne: Eindeutig eine Einzelmeinung

Das sei einfach falsch, entgegnet Grünen-Chefin Ingrid Jaschke auf Tagblatt-Anfrage. Kircher habe in dieser Kolumne klar eine Einzelmeinung vertreten. „Frau Hartl verbreitet mit ihrer Behauptung wissentlich eine Lüge. Sie weiß, dass es keine Forderung beziehungsweise einen Antrag unserer Fraktion dazu gibt und baut auf dieser Lüge ihre parteipolitische Propaganda und Verleumdung auf.“ Die Entscheidung, dagegen anwaltlich vorzugehen, sei einstimmig in der Fraktion gefallen. Hartl habe den Bogen jetzt überspannt.

Bürgermeister Andreas Magg wollte sich auf Grund des laufenden Verfahrens nicht äußern. Grundsätzlich liege der Inhalt auf der Meinungsseite nicht in der Verantwortung des Rathauses. Eine direkte Konsequenz gibt es dennoch. Mittlerweile ist unter den Kolumnen vermerkt, dass es sich ausdrücklich um die Meinungen der jeweiligen Personen handle.