Der Feuerwerks-Macher hofft auf weitere Einsätze

Von: Peter Loder

Seine Ideen zünden wirklich: Pyrotechniker Peter Sauer. © Peter Weber

Am Montagabend war es wieder soweit. Pünktlich um 22.15 Uhr startete Peter Sauer das Feuerwerk über dem Olchinger Volksfest. Er hofft nicht zum letzten Mal.

Olching - Das Brillant-Feuerwerk war weit über das Volksfest hinaus zu hören. Nach dem Weckruf-Böller hatten die Besucher exakt vier Minuten Zeit, um sich die beste Aussichtsposition zu sichern. Immerhin schwingt doch immer wieder mit, dass es möglicherweise das letzte Mal sein könnte, dass es kracht und zischt und leuchtet, zumindest auf die konventionelle Art. An Silvester wurde in Olching bereits eine Lasershow-Alternative dargeboten.

Nach Corona-Zwangspause, Lockdown und Feinstaubdiskussion ist es nun der Ukraine-Krieg, der die Feierlaune dämpft. Zudem bekommt die seit 1863 bestehende Kunstfeuerwerkfabrik von Sauer die unterbrochenen Lieferketten aus China zu spüren, wo ein Großteil der Pyro-Produkte hergestellt wird.

Noch hat er genügend Altbestand, um die sich wieder häufenden Aufträge zu erledigen. Fehlt etwas, hat er eine alternative Lieferadresse in Österreich. Anders als in Fürstenfeldbruck, wo Sauer auch lange Zeit tätig war, ehe die dortigen Stadtpolitiker heuer erstmals eine Lasershow als Alternative anboten, halten Olchings SPD-Bürgermeister Andreas Magg und CSU-Volksfestreferent Andreas Hörl am Feuerwerk zum Volksfest fest. Sauer hofft, dass es auch so bleibt.

Es steckt einiges an Arbeit in dem himmlischen Spektakel. Drei Stunden vor dem Feuerwerk hatte der gelernte Pyro-Techniker mit drei Mitarbeitern und drei freiwilligen Helfern mit dem Aufbau begonnen. Rein technisch gesehen ist es ein bodenständiges Handwerk: Die Zündschnüre sind zwar elektronisch gesteuert, aber ohne digitale PC-Hilfe.

Das Gelände rund um den nur einen Steinwurf neben dem Volksfestplatz liegenden Schuttberg wird von 22 Feuerwehrleuten wegen eventuell zu nahe kommender Schaulustiger großräumig abgesperrt. Im gesamten Gebiet herrschte strengstes Zigarettenverbot, denn, so sagt Sauer: „Rauchen kann bei uns wirklich tödlich sein.“

Schon als kleiner Bub war der 59-Jährige dabei, als sein Vater in den 1950er-Jahren an gleicher Stelle das fortsetzte, womit schon der Ururgroßvater sein Geld verdiente: Feuern, was das Zeug hält, um das Feiervolk bei Laune zu halten. Damals gab es in Olching noch keinen Hügel als Abschussrampe. Die im Winter fürs Schlittenfahren genutzte Anhöhe wurde erst viel später künstlich aufgeschüttet.

Einmal im Jahr wird der Schuttberg zur Feuerwerk-Kulisse. Nach sieben Knaller-Minuten und einem feurigen Finale folgt schließlich der obligatorische Schlussböller. Und Peter Sauer hofft auch im nächsten Jahr wieder auf seinen lautstarken Einsatz.

