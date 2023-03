Olching droht ein Millionen-Loch in der Stadt-Kasse

Von: Kathrin Böhmer

Volle Kasse war einmal: In Olching blickt man in eine finanziell ziemlich düstere Zukunft. © DPA

Die einen sprechen von Krisenzeiten, die anderen von hausgemachtem Problem: In Olchings Stadtkasse wird zukünftig ein Millionen-Loch klaffen.

Olching – Noch steht in den Sternen, wie genau das nächste Großprojekt – das Feuerwehrhaus – finanziert werden soll. Die einzige Lösung ist umstritten: die eigenen Grundstücke verkaufen.

Kämmerer Robert Schuhbauer ist der Ernst der Lage bewusst. Der Haushalt 2023 mit einem Gesamtvolumen von rund 72 Millionen Euro ist ohne Kreditaufnahme ausgeglichen, aber auf Kante genäht. Nach Einnahmen und Ausgaben bei den Pflichtaufgaben bleibt eine freie Finanzspanne von 100 000 Euro. „Das ist nicht überbordend.“ Von Rücklagen-Aufbau kann keine Rede sein, nach Jahren voller großer Bauprojekte und steigender Ausgaben ist die Kasse leer. Gekürzt wurde bereits ordentlich, etwa beim Unterhalt von Gebäuden und Straßen. Immerhin: Rechtlich dürfte nichts zu beanstanden sein. Zwei Millionen Euro können aufgebracht werden, um Kredite zu tilgen.

Tafelsilber im Wert von 30 Millionen Euro

Doch der Blick in die Zukunft ist düster. Schuhbauer rechnet zwar damit, den Schuldenberg abschmelzen zu können und keine neuen Darlehen aufzunehmen. Doch es steht mindestens ein weiteres Großprojekt an: das Olchinger Feuerwehrhaus (Kosten: rund 15 Millionen Euro). 2025/26 werden laut Schuhbauer rund zehn Millionen Euro Kapital fehlen. Der Kämmerer plädiert wie sein Chef, Bürgermeister Andreas Magg (SPD), dafür, Grundstücke zu verkaufen. Den Wert der städtischen Liegenschaften beziffert er auf jenseits der 30 Millionen Euro. Aktuell ist bereits der Erlös aus dem Verkauf von zwei Grundstücken eingeplant. Das macht um die fünf Millionen Euro aus.

Der Vorschlag kommt aber nicht überall gut an, wie sich in der Stadtratssitzung zeigte, als es nach monatelanger Beratung um den finalen Beschluss ging. Es wurde sogar recht turbulent, da die Grünen eine getrennte Abstimmung von Verwaltungs-, Vermögenshaushalt und Finanzplanung beantragt hatten. So gab es ein eindeutiges Signal in Richtung Verwaltung: Elf der 27 anwesenden Stadtratsmitglieder stimmten gegen den Vermögenshaushalt. Am Endergebnis und dem positiven Satzungsbeschluss änderte das aber nichts.

Einer der Skeptiker ist Ewald Zachmann, Fraktionsvorsitzender der früheren Freien Wähler Olching (FWO), jetzt „Für Olching“. Er spricht auf Tagblatt-Anfrage von einem strukturellen Problem im Haushalt und „Vermögensverzehr“. „Wir bauen in Graßlfing ein Feuerwehrhaus für vier Millionen Euro, das eigentlich nicht zwingend notwendig ist“, sagt er. Nun müsste dieses Geld über Grundstücksverkäufe wieder reingeholt werden. Für Zachmann steht etwas fest, das Andreas Teichmann (FDP) bereits seit Jahren predigt: Es brauche mehr Weitsicht bei den politischen Projekten, eine deutlichere Priorisierung und Kalkulation.

Probleme beim Grundstücksverkauf

Gegen das vermeintlich schnelle Kapital durch Grundstückserlöse sprachen sich außerdem die Grünen aus. Sie beantragten (diesmal erfolglos), statt den so genannten Bauraum 24 zu verkaufen ein Darlehen aufzunehmen. Auch die geplante Veräußerung des Areals an der Johann-G.-Guttenbergstraße an die Polizei berge Unsicherheiten, wie etwa die dortigen Altlasten. „Zum anderen ist der Verkauf von Baugrundstücken nicht nachhaltig“, erklärte Fraktionschefin Ingrid Jaschke in ihrer Rede. Sie erneuerte die Forderung, den Bau der Feuerwache zu verschieben. „Weiterhin muss hinterfragt werden, ob Feuerwehrfahrzeuge automatisch nach etwa 20 Jahren zu ersetzen sind.“ Das war ein Punkt, den auch andere nannten, etwa SPD-Sprecher Greim (siehe unten). Erhebliche Planungsdefizite sah Jaschke außerdem in Sachen Ausgaben für Klima- und Umweltschutz.

30 000 Euro mehr aus Mieteinnahmen

Die CSU sprach sich für den Haushaltsentwurf aus, allerdings nicht ohne Kritik. Fraktionssprecher Tomas Bauer, nutzte die Gelegenheit, zu betonen, dass seine Partei effiziente Vorschläge zur Konsolidierung gebracht hätte: neue Feuerwache nur mit der Bedingung, dass das Tafelsilber verkauft wird, oder 30 000 Euro Steigerung der Mieteinnahmen, um das Defizit zu decken.

Die versprochenen Veränderungen von Bürgermeister Magg (er wurde in der Sitzung von Maximilian Gigl vertreten) seien dagegen Peanuts: 24 000 Euro mehr Einnahmen beim Hallenbad, 6000 Euro bei den Büchereien und 1500 Euro bei Trauungen. „Das rettet den aktuellen Haushalt nicht. Noch weniger genügt es für die Zukunft.“

Gebühren für Hallenbad steigen moderater – Zulagen bleiben

SPD-Sprecher Ralf Greim war erfolgreich mit seinem Antrag, dass die Gebühren für das Hallenbad moderater erhöht werden. Die Eintrittspreise für Erwachsene steigen ab April von 2,50 auf 3,50 Euro und für Kinder/Jugendliche von 1,50 auf 2 Euro. Das Angebot von Geldwertkarten wird von 20 auf 30 Euro (Wert 40 Euro) erhöht. Laut Greim seien die Anpassungen der Gebühren für die meisten öffentlichen Einrichtungen somit erledigt. „Damit bekommen die Nutzer die Sicherheit, die Einrichtungen jetzt und in einer hoffentlich normaleren Zukunft weiter intensiv und zu stabilen Gebühren annehmen zu können. Die Vergünstigungen für sozial Schwächere bleiben selbstverständlich erhalten“, so Greim in seiner Rede.



Ebenso bleiben die Zulagen für die Mitarbeiter in den Kindertagesstätten erhalten, worüber Bürgermeister Andreas Magg (SPD) besonders froh ist in diesen schwierigen Zeiten. Es habe in der Vergangenheit einige gute Entscheidungen gegeben: Die aktive Wirtschaftspolitik mit dem Ausbau der Arbeitsplätze und eine Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen oder auch die Versorgung städtischer Liegenschaften mit der Fernwärme, wo sich die Preissteigerung mit vier Prozent statt 100 Prozent wie beim Gas niederschlage.



Die Fraktion der Grünen hatte beantragt, die Großraum-Zulage für den Offene Ganztagsbetreuung an der Grundschule Graßlfing zu streichen, die sich insgesamt auf 6200 Euro beläuft. Der Grund: Anders als die Mittagsbetreuung sei der Offene Ganztag eine schulische Leistung und unterstehe der Schulleitung. Die Kommune sei hier nicht zuständig, die Erklärung der Verwaltung hierfür nicht stichhaltig. Der Antrag wurde aber mehrheitlich abgelehnt. gar

