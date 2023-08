Eilantrag für Beachvolleyballplatz am Olchinger See - eine Sache sorgt für Seitenhiebe

Alle sind sich einig: Ein Beachvolleyballplatz am Olchinger See ist eine gute Sache. Insbesondere wenn die Finanzierung über den Erholungsflächenverein läuft und die Stadt nur für den Unterhalt aufkommt. Trotzdem gab es im Ferienausschuss etwas Murren. Die Idee kommt nämlich aus der Bürgerschaft, wie schon eine andere, die einige ganz und gar nicht so schnell guthießen.

Olching – Der Olchinger See soll um eine Attraktion reicher werden: Angedacht ist ein Beachvolleyballplatz. Diesen haben CSU und SPD gemeinsam beantragt. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht, weshalb nun ein besonderes Verfahren im Ferienausschuss nötig war. Also quasi ein Eilantrag.

Für das Areal am Olchinger See ist der Erholungsflächenverein (EFV) zuständig. Dieser wurde im Jahre 1965 gegründet und soll die Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen um München gewährleisten. Die Mitglieder setzen sich so auch aus den Vertretern der einzelnen Kommunen zusammen. Die Stadt Olching gehört dazu, aber auch Gröbenzell.

Es ist nur ein erster Schritt

Nun stellt der EFV allerdings demnächst seinen Haushalt für das nächste Jahr auf, weshalb die Sache sehr zeitkritisch ist. Sollte das Budget von rund 25 000 Euro nicht bald angemeldet werden, ist es für das kommende Jahr eh vorbei. „Um keine Zeit zu verlieren, müssen wir das also jetzt tun“, wie Bürgermeister Andreas Magg erklärte.

Sprich: Der Ferienausschuss musste nun grünes Licht dafür geben, die Mittel beim Erholungsflächenverein (EFV) zu beantragen. Vielmehr bedeutet das allerdings noch nicht. Denn es ist nicht klar, welche Priorität dem Beachvolleyballplatz am Olchinger See eingeräumt wird und wie dann der zeitliche Verwirklichungsrahmen ist.

Laut Stadt würde der EVF die Kosten für die Errichtung der Anlage tragen. Um den Unterhalt kümmert sich die Kommune. Genaue Kosten konnten hier noch nicht benannt werden. Auch hier verwies Magg wieder darauf, dass es ja erst einmal nur um die Anmeldung der Mittel im Schnellverfahren gehe.

Die Idee ist nicht neu, sie ploppt sogar immer mal wieder auf. Bereits 1996 und 2006 gab es eine entsprechende Anfrage der CSU, mit Verweis auf die Nachbarkommunen. In Puchheim wird der Platz rege genutzt und ist sehr beliebt.

Der neue Vorstoß kommt daher, dass sich eine Interessensgemeinschaft gebildet habe, die sich den Platz wünscht und entsprechende Vorstellungen formuliert habe. „Ein großes Lob an alle, die da mitgewirkt haben“, sagte Maximilian Gigl (CSU). Die Stadt könnte so mit wenig Geld einen attraktiven Treffpunkt für Jugendliche bieten.

Ewald Zachmann (Für Olching) konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. Es sei erstaunlich, mit welcher Geschwindigkeit sich CSU und SPD hier anschließen würden. „Das ist wohl das schlechte Gewissen wegen eines anderen Projektes.“

Anderes Projekt als Luftschloss abgelehnt

Er meinte damit die Ablehnung der „Kultbox“. Das war die Idee des Jugendvereins „Das Gut“, der ein Gebäude aus Containern errichten und dort verschiedenste Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene unterbringen wollte. Insbesondere FO und Grüne hatten sich, nachdem die SPD wieder abgesprungen war, dafür eingesetzt, kamen aber nicht gegen die anderen Fraktionen an. Diese monierten, dass es sich bei dem Plan um ein „Luftschloss“ handle. Zu unkonkret alles.

Kopfschüttelnd erinnerte Marina Freudenstein (Grüne) daran, dass damals ein 20-seitiges Konzept vorlag. „Das war auch nix anderes.“ Sie ermahnte das Gremium: „Bitte seid’s einmal etwas konstruktiver.“

Maria Hartl konterte. Hier sei gar nichts rasch und fix gegangen. „Immerhin sind wir da schon seit 17 Jahren dran an dem Thema.“ Maximilian Gigl betonte auch: „Wir haben den Jugendlichen auch keinerlei Versprechungen gemacht.“

So könne die Stadt auch nicht einfach finanziell einspringen oder das Projekt vorfinanzieren. Bürgermeister Magg betonte ausdrücklich: „Natürlich steht alles unter dem Haushalts-Vorbehalt.“ Und die Kommune muss dringend sparen. Am Ende gab der Ferienausschuss einstimmig grünes Licht dafür, den Platz beim EFV anzumelden.