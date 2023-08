Selbstbedienungsbox für regionale Waren auf freiem Feld abgelehnt

Von: Kathrin Böhmer

So in etwa sollte der Selbstbedienungshofladen an der B 471 bei Geiselbullach aussehen. © mm

Automaten für Grillwürstl oder Milchtankstellen kennt man schon: In Olching wollte das jemand toppen. Die Sache hat aber einen Haken.

Olching – Die Idee: Nahe der B 471 sollte eine 24-Stunden-Selbstbedienungsbox aufgestellt werden, in der man wie in einem Hofladen shoppen kann.

Und es ist ja schon praktisch: Wenn man spontan beschließt, zu Hause den Grill anzuschmeißen, kann man noch schnell beim Metzger seines Vertrauens vorbeischauen, auch wenn der schon zu hat. Das ist die Idee hinter den Selbstbedienungsautomaten, die 24 Stunden zugänglich sind, was aber auch seinen Preis hat. Die Metzgerei Braumiller in Biburg lässt ihren Laden teils auch schon automatisch laufen.

Warum das Ganze nicht größer aufziehen? Das dachte sich ein Betrieb, der zwar nicht in Olching ansässig ist, aber dort gerne etwas ziemlich Innovatives eingerichtet hätte. Nahe der B 471 bei Geiselbullach, nördlich vom Jet-Tankstellen-Kreisel, sollte ein Selbstbedienungsstore aufgestellt werden.

Dabei handelt es sich um eine große Box auf einer Fläche von 20 Quadratmetern, in der regional produzierte Lebensmittel 24 Stunden, sieben Tage die Woche verkauft werden sollten. Quasi ein Automat zum Hineingehen. Auch örtliche Bauern sollten hier die Gelegenheit haben, ihre Waren an den Mann und die Frau zu bringen. Immerhin stehen an der Stelle, die dafür gedacht war, auch je nach Saison Stände für Erdbeeren, Christbäume oder Blumen.

Ausnahme zulassen?

Die Sache hat allerdings einen Haken, wie sich neulich im Olchinger Bauausschuss herausstellte, der über das Vorhaben zu entscheiden hatte. Denn der Standort befindet sich im Außenbereich. Wenn man einmal eine Ausnahme zulässt, dann könnten so einige andere folgen. „Und irgendwann haben wird da dann eine Einkaufsstraße“, wie Bürgermeister Andreas Magg erläuterte.

Auch vom Bauamt war die klare Empfehlung: Selbstbedienungsautomaten und kleine Hofläden in Verbindung mit landwirtschaftlichen Betrieben sind sehr erwünscht, aber in dieser exponierten Lage fürchtet man einen Präzedenzfall mit schlimmen Folgen für die eigentlich unbebauten Flächen.

Bauamtsleiter Markus Brunnhuber stellte klar fest, dass das Konzept grundsätzlich auf dem Vormarsch sei. „Aber wenn wir das jetzt durchwinken, könnten einige weniger ansehnliche Konzepte folgen.“

Und Sorge, dass jemand in Olching Hunger leiden müsste, bestehe ebenfalls nicht. „Immerhin ist quasi daneben Europas größter Rewe, die Versorgung mit Lebensmitteln sollte gewährleistet sein“, wie Magg witzelte. Und so wurde die innovative Hofladenbox am Ende abgelehnt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.