Ein streitbarer Genosse zieht sich endgültig zurück

Er gehört zu den Urgesteinen der Olchinger Lokalpolitik: Alfred Münch. Seit über einem halben Jahrhundert ist er bei der SPD, war Landtagsabgeordneter und Stadtrat. Er gilt als äußerst streitbarer Genosse, der keine Konfrontation scheut. Nun hört er auf und verabschiedet sich endgültig von der aktiven Mitgestaltung.

Olching – Einen großen Abschied gab es für die scheidenden Olchinger Stadträte nicht. Aufgrund der Coronakrise musste man es sehr pragmatisch angehen. Einer der dienstältesten Lokalpolitiker ist Alfred Münch. Der SPD-Stadtrat hat sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Das hat mehrere Gründe, wie er im Tagblatt-Interview verrät.

Sie gehörten bis zuletzt zu den engagiertesten Rednern im Stadtrat. Das rote Feuer brennt noch spürbar – wieso haben Sie Ihre politische Karriere beendet?

Ich denke, ich habe meinen angemessenen Beitrag für die Gesellschaft erbracht. Ich bin seit 51 Jahren Mitglied der SPD. Davon habe ich nur etwa sieben Jahre keine Partei- oder öffentliche Funktion wahrgenommen und dies bis auf vier Jahre immer ehrenamtlich. Mit nunmehr 72 Jahren bin ich wahrlich alt genug, um Jüngeren Platz zu lassen und zu machen.

Nach all diesen Jahren – wird Ihnen das öffentliche Wirken nicht fehlen?

Mir waren Mandate im Karrieresinne nie wichtig. Das Bemühen und Ringen um gute oder bessere Lösungen trieb mich an. Ich habe auch nie an Sesseln geklebt, brauche das nicht zur Selbstbestätigung. Die vergangenen sechs Jahre wollte ich meine politischen und beruflichen Erfahrungen für unsere Stadt zur Verfügung stellen. Üble und unhaltbare persönliche Angriffe auf meine Familie haben es mir am Ende sehr leicht gemacht, meine Entscheidung zu treffen. Letztlich kam dann noch eine durch einen Arztfehler fortgeschrittene Krebserkrankung dazu, die diese Entscheidung untermauerte.

Welchen Schlüsselmoment gibt es für Sie als Politiker, der Sie in Ihrem Tun immer bestärkt hat?

Mehrere! Es war Willi Brandt mit seinen Visionen einer Friedens- und Gesellschaftspolitik. Es waren im Laufe der Jahre persönliche Erfahrungen mit namhaften SPD-Politikern wie Erhard Eppler, aber auch das persönliche Erleben von Franz Josef Strauß im Landtag zu seiner Hochzeit – und zur absoluten Tiefzeit (als seine Frau starb). Oder von Theo Waigel in direkter öffentlicher Konfrontation. Ein Mann, den ich wegen seiner Integrität sehr beeindruckend fand, war Professor Hans Maier als damaliger bayerischer Kultusminister. Diese Personen waren inspirierend, auch wenn ich oft andere Ansichten vertrat.

Welches Ereignis hinterließ Spuren in Ihrer politischen Gesinnung?

Tschernobyl hat mich zum Kernkraftgegner gemacht, ohne Wenn und Aber. Und das lange bevor Fukushima nachwies, dass die damalige Propaganda mangelhafter russischer Technik nicht haltbar war.

Wie unterscheiden sich Debatten im Stadtrat von denen im Landtag?

Meist friedvoller

Die Themen sind naturgemäß andere. Politische Feindbilder wurden im Landtag gnadenloser gepflegt. Die Entscheidungen erfolgten meist unabhängig von Sacherkenntnissen, stets hart nach der CSU-Fraktionsmehrheit. Und die Mehrheitspartei lehnte erst einmal jeden SPD-Antrag ab, auch wenn sie – selbst erlebt – zwei Wochen später fast wortgleiche Anträge stellte. In der Kommunalpolitik wirkt der persönliche Kontakt meist friedvoller. Ausnahmen bestätigen aber die Regel.

Spielen Sie da auf die Zusammenarbeit der Fraktionen im Stadtrat an?

Es wird niemanden entgangen sein, dass es etwa in der Mitte der letzten Amtsperiode einen Bruch gab, als es um das genossenschaftliche Wohnprojekt am Großen Berg ging. Die vorher sachliche Zusammenarbeit der beiden großen Fraktionen CSU und SPD wurde belastet. Der Konflikt zwischen dem CSU-Fraktionsvorsitzenden und mir entstand daraus. Er hat mir damals unterstellt, ich versuchte mit meiner Arbeit wirtschaftliche Vorteile für ein Familienmitglied zu erreichen. Dafür hat er sich bis heute nicht entschuldigt.

Sie haben auch nie ein Blatt vor den Mund genommen oder irgendjemanden geschont. Gibt es etwas, das Sie bereuen?

Wen ich geschont habe, das weiß natürlich nur ich. Einige wenige Menschen haben versucht, mich für meine Klarheit und Deutlichkeit gerichtlich zu belangen. Niemand hatte Erfolg. Das dürfte daran liegen, dass ich nie formale Beleidigungen und immer politisch kontroverse Themen in den Mittelpunkt gestellt habe, das allerdings oft hart und deutlich. Fast mit allen politischen Gegnern kann ich mich heute sehr gut persönlich zusammenfinden.

Wer ist Ihnen in diesem Zusammenhang besonders in Erinnerung?

Manfred Krug, CSU-Bürgermeister von 1978 bis 1984. Mit ihm habe ich einmal lange darüber gesprochen, dass ich seine persönliche Integrität nie angezweifelt habe oder in Frage stellen wollte. Und das obwohl ich in seiner Zeit als Bürgermeister keine Gelegenheit ausgelassen haben dürfte, ihm aus meiner Sicht Fehler vorzuhalten. Das war sicher oft schwer für ihn, der durch und durch ein anständiger Mensch war.

Was war Ihrer Meinung nach das größte Versäumnis in Olching in den vergangenen Jahrzehnten?

Kommunalpolitisch halte ich es für fragwürdig, dass die Stadt sich vier Feuerwehren leisten muss, weil sich nach der Gebietsreform niemand an die Strukturen heran traut. Damals wollten wir nicht ran, weil die Zusammenlegung der Gemeinden große Wunden hinterlassen hatte, die erst verheilen sollten. 42 Jahre danach wäre das aber überfällig. Kein Aktiver wäre gehindert, nur einige Funktionäre könnten die Funktionen weniger politisch missbrauchen.

Was ist die größte Errungenschaft gewesen?

Persönlich bin ich stolz darauf, dass es mir aus der Opposition heraus im Kreistag gelungen ist, für Olching das Altenheim durch Hartnäckigkeit geradezu zu erzwingen. Der damalige Landrat Grimm lehnte das lange ab. Dann durfte er (grinsend) mit mir als zuhörendem Landtagsmitglied das Haus einweihen.

Gravierendes Finanzproblem

Welche Probleme werden die zukünftige Arbeit des Stadtrates prägen?

Nach Corona wohl ein gravierendes Finanzproblem, denke ich, denn die Steuereinnahmen werden rapide abstürzen. Da ist der Staat gefordert, den Kommunen Spielraum zu schaffen, um die örtliche Daseinsvorsorge bewältigen zu können. Auch die Frage, wie der künftige Stadtrat zu Entscheidungen findet, wird unter Umständen interessant.

Welche Themen werden vorherrschen?

Es stehen eine Reihe von Sachthemen vor einer Beantwortung: Wie lange will man noch über die Rathausfrage diskutieren? Wie lange wollen wir noch so tun, als ob unsere Hauptstraße von fremden Autos verstopft würde? Wie kommen wir wirklich zu einer lokalen Energiewende, um unseren Beitrag für den Klimaschutz zu leisten? Wie sorgen wir für eine bauliche Entwicklung, die Mietern mit geringeren und mittleren Einkommen eine Chance auf erschwinglichen Wohnraum bietet. Bauen, bauen, bauen wird es nicht sein, denn die Erfahrung hat Olching über mehr als zehn Jahre, in denen das Gegenteil eintrat.

Werden Sie weiterhin in der Kommunalpolitik mitmischen – durch Leserbriefe oder den Olching Blog?

Ich werde sicher nicht zur unpolitischen Person, aber auch nicht täglich in die Arbeit derer reingrätschen, die in der Verantwortung stehen. Alle haben das gleiche Recht, wie ich es hatte, Richtiges zu tun oder auch ihre Fehler selbst zu machen. Wenn es mich mal juckt, werde ich mich melden – wo und wie auch immer.

Und was werden Sie sonst noch mit der neu gewonnenen Freizeit anstellen?

Ruheständler sein, gesundheitsbewusst(er) leben, ein erträglicher Ehemann, guter Vater mit fünf Kindern und mit Begeisterung Opa von sieben Enkeln sein, die Welt in ihrer Vielfalt genießen und zu verstehen suchen und, soweit mir das gegönnt ist, Teile derselben daraufhin besuchen.

Die politische Laufbahn

Münch saß von 1978 bis 1991 im Olchinger Gemeinderat. Von 1979 bis 1990 war er Fraktionsvorsitzender und Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschuss. Von 2014 bis 2020 kehrte er in den Stadtrat zurück. Er wurde zum Referenten für Stadtentwicklung, Umwelt, Energie und Klimaschutz. Kreistagsmitglied war er von 1978 bis 1991, dann nochmals Kreisrat von 2002 bis 2008. Ausgeschieden ist er nach seinen Worten, weil er die Arbeitsweise und Haltung des Kreistages nicht mehr ertragen habe. Im Landtag saß Münch von 1982 bis 1986 und war dort unter anderem stellvertretender Vorsitzender im Landesbeirat für Datenschutz und im IT-Beirat. Auch in der SPD hatte er diverse Führungspositionen (Kreisvorsitzender) inne. Münch lebt seit 1974 in Olching und stammt aus Meiningen (Thüringen). Nach einer Lehre studierte er Maschinenbau und wurde Diplom-Ingenieur. Während des Studiums wurde ihm klar, dass das einzig wahre politische Engagement innerhalb einer Partei geschehe.