Sein Eis wird über Olchings Grenzen hinaus geschätzt - jede Sorte ist selbstgemacht

Mr. Eis: Cesco Adiano führt Oberbayerns beste Eisdiele. © tb

Im Sommer kommt wohl kein Estinger an ihm vorbei: Cesco Adiano, besser bekannt als Mr. Eis. Jetzt wurde er ausgezeichnet.

Olching – Seit der Eröffnung seiner Eisdiele 2017 hat er sich zu dem Treffpunkt in Esting gemausert. Im Juli wurde er von Radio Top FM ausgezeichnet. Jetzt kann er von sich behaupten, Oberbayerns beste Eisdiele zu führen.

Für Cesco Adiano kam die Auszeichnung überraschend. Schließlich hatte er sich nicht dafür beworben. „Die haben mich angerufen und gesagt, ich hab‘ gewonnen.“ Wie es dazu kam, weiß er auch nicht. „Wahrscheinlich haben mich Kunden angemeldet“, mutmaßt der gebürtige Italiener. Eine schöne Bestätigung sei es aber schon.

Eigentlich hat Adiano einen Beruf gelernt, der so gar nichts mit seinem jetzigen Gewerbe zu tun hat. In Italien lernte er Buchhalter. Später dann habe er in der Eisdiele seines Bruders in Gröbenzell gearbeitet und diese auch für mehrere Jahre übernommen. „Aber mir wurde es zu viel: Café, Bar, Essen. Es war nie mein Ding, Alkohol zu verkaufen.“

Deshalb wechselte er zu dem eher minimalistischen Konzept von Mr. Eis, wo man sich sein Speiseeis selbst an der Theke holt. Entwickelt hat das Konzept Collodel Stefano, sein bester Freund und auch derjenige, der ihm das Eismachen beibrachte.

Und so hält er es bis heute: Jede Sorte ist selbstgemacht. „Worauf ich stolz bin, ich benutze noch normale Produkte, keine Fertigprodukte.“ Das geht mit einem gewissen Aufwand einher. Da wundert es nicht, dass der Tag von Adiano schon um 7 Uhr mit dem Einkauf beginnt. Bis mittags produziert er sein Eis und stellt sich danach hinter die Theke. Abends gegen acht wird abgerechnet. Durch das minimalistische Konzept schafft er die achtmonatige Saison trotzdem mit nur einer Angestellten und einer Aushilfe.

Auch außerhalb der Saison lässt der Familienvater nicht von seiner Berufung ab. Dann geht es zum Austausch mit Kollegen auf Weiterbildungen und Messen, unter anderem in Rimini und Longarone. Letztere gibt es seit 1959 und ist die älteste Eismesse der Welt.

Was ihm an seinem Beruf am meisten Spaß macht? Klar: „Die strahlenden Kinderaugen, wenn du denen eine Kugel in die Hand drückst – die Freude. Auch während Corona, da ging ja nur Eisessen gehen.“ Patrick Tietz