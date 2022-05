Nach der Corona-Pause: Endlich wieder Marktsonntag

Von: Peter Loder

Der erste Marktsonntag seit zwei Jahren war schon am Vormittag gut besucht. © Weber

Muttertag am Marktsonntag– dieses Geschenk gönnten sich tausende von Besuchern entlang der Olchinger Hauptstraße.

Olching – Zwar wurden sie bei der Ganztagsveranstaltung stets vom grau-dunklen Wolken begleitet, doch nass nei ging’s den Fieranten und ihren Kunden höchstens nur tröpfchenweise.

Die äußeren Bedingungen beim ersten Frühjahrs-Marktsonntag nach der coronabedingten zweijährigen Zwangspause waren optimal. Schon um 6 Uhr morgens hatte Monika Emmel ihren Dienst angetreten. Die Rathaus-Mitarbeiterin sollte gemeinsam mit ihrer Kollegin Romina Piga für einen ordnungsgemäßen Ablauf und Aufbau der rund 130 Verkaufsstände sorgen.

Als um kurz nach 10 Uhr die ersten Buden öffneten und der Besuchersturm fast im Minutentakt größer wurde, hatte sie den größten Stress schon hinter sich. „Morgens, wenn die Verkäufer kommen, ist das Chaos immer am größten.“ Diese Erfahrung hatte sie bereits beim Herbstmarkt gemacht, diesmal war es für die im Rathaus erst seit einem Jahr für Veranstaltungen zuständige Organisatorin die erste Frühjahrsveranstaltung.

Streng wachte sie darüber, ob auch wirklich alle Standbesitzer ihre beantragten Verkaufsmeter eingehalten haben und kassierte schon mal nachträgliche Gebühren, wenn das Maß deutlicher als erlaubt überschritten wurde.

Der Bauernhof-Kindergarten

Ohne Beanstandungen aufgebaut und perfekt für Mütter an ihrem Ehrentag angerichtet war der Verkaufsstand des in Olching ansässigen Bauernhof-Kindergartens. Dort hatten elf Elternpaare in fleißiger Heimarbeit am Backofen 33 Kuchen in allen denkbaren Sorten hergestellt. „Nicht nur Frauen, sondern auch etliche Väter“, wie Standbetreuer Stefan Keil zur männlichen Ehrenrettung erklärte.

Zehn weitere Kindergarten-Eltern wechselten sich bei der Standbetreuung über den ganzen Tag ab. Portionsgerecht geschnitten konnten so 400 Stück Naschwerk zugunsten des Kindergartens verkauft werden. „Wir sind immer relativ früh am Nachmittag ausverkauft“, schilderte die ebenfalls am Stand engagierte Elternbeirätin Sabine Kobler die aus vergangenen Markttagen erlangten Erfahrungen. Vor allem Kirchgänger versammelten sich bereits nach Beendigung des Sonntagsgottesdienstes am unmittelbar neben dem Portal aufgebauten Stand und räumten die ersten Kuchenteller leer.

Ein paar Meter weiter verbrachte Katharina Weidner ihren Muttertag mit Ehemann und ihren zwei Kindern auf der fast ein Kilometer langen Flaniermeile. Obwohl von Sohn Emil (4) beim Karussellfahren auf Trab gehalten, empfand sie das „einfach mal zum Bummeln gehen“ als Geschenk. „Ohne Kinder wäre ich keine Mutter und könnte nicht feiern.“

Geschäftsidee

Für vielleicht noch werdende Mütter hat Claudia Becker ihren „Jupp“ auf die Hauptstraße geschleppt. „Jupp“ steht auf zwei Rädern und ist ein in ein mobiles Trauringstudio umgebauter Wohnwagen. Mit dieser vor zwei Jahren entstandenen Geschäftsidee will die aus der Juwelierbranche kommende Jungunternehmerin durchstarten und stellt die fahrbare Oldtimer-Unterkunft für die Planung des „schönsten Tag in eurem Leben“ zur Verfügung.

Eher schon in Vorfreude auf den Vatertag haben Thomas Weber und Jan Becker im Auftrag der Olchinger Braumanufaktur ihren Bierstand aufgebaut und dort 300 Liter Gerstensaft gebunkert. „Das dürfte reichen“, weiß Weber aus Erfahrung über die Konsumgewohnheiten seiner überwiegend männlichen Kundschaft. Seit 2017 ist der Marktsonntag „für mich und die Einheimischen ein Pflichttermin“.

Kindermützen

Ein Comeback in seiner Geburtsstadt feierte der „Oichinga Fischbroda“ Robert Toni Groß. Eigentlich hat er seine Steckerlfisch-Zentrale mittlerweile in Puch, doch das Heimspiel in Olching lässt er sich nicht entgehen. 400 Makrelen hat er dafür an Land ziehen lassen.

Stets in Olching vertreten, obwohl in Fürstenfeldbruck beheimatet ist auch Michaela Felber. Sie näht Kindermützen sowie andere Stoff- und Filzartikel in Heimarbeit. Verkauft wird die Ware entweder im Onlineshop oder auf Aktionstagen wie in Olching. Nur bei den Marktsonntagen in ihrer Brucker Heimatstadt ist sie nicht vertreten: „Da komme ich vor lauter Ratschen nicht zum Arbeiten“, erklärt Michaela Felber schmunzelnd diesen Umstand.

