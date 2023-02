Hallenbad wird wieder wärmer – aber auch teurer

Von: Kathrin Böhmer

Wegen der Energiekrise ging die Wassertemperatur in vielen Hallenbädern runter, auch im Olchinger Bad betrug sie nur 27 Grad. Das ist nun Geschichte. Allerdings werden die Eintrittspreise auch angehoben. © Sina Schuldt

Olching hat die Energiekrise beendet, zumindest was das Hallenbad angeht. Die Temperaturen werden wieder hochgedreht, den Schülern war es dann doch zu kalt.

Olching – Der Schwimmbadbesuch wird in Zukunft allerdings wegen der klammen Haushaltslage deutlich teurer. Die Stadt hebt die Gebühren an – ebenso für Bücherei und Kulturwerkstatt.

Die gute Nachricht zuerst: Schwimmen im Olchinger Hallenbad wird wieder angenehmer. Die Stadt hat die Wassertemperaturen hinaufgedreht auf 30 Grad. Im Zuge der Energiekrise hatte Olching wie andere Kommunen den Sparmodus im Hallenbad angeschmissen: Das Wasser war nur noch 27 Grad warm. „Es kam ein Hinweis von den Schulen, dass es etwas kühl ist“, berichtete Bürgermeister Andreas Magg (SPD) im Hauptausschuss. Also geht das Thermometer wieder hoch, geheizt wird mit Fernwärme.

Das Thema war im Zuge einer anderen Debatte zur Sprache gekommen: Die Stadt muss aufgrund ihres knappen Budgets im Jahr 2023 an der Gebührenschraube drehen. Man habe sich drei Posten herausgegriffen, die satzungsrelevant sind. Die Finanzlage ist eng, freiwillige Leistungen müssen gekürzt und Einnahmen erhöht werden, um den Haushalt auszugleichen.

Betroffen sind bei den Gebührenerhöhungen die Bücherei (siehe Kasten), die Kulturwerkstatt am Olchinger Mühlbach (KOM) und eben das Hallenbad an der Heckenstraße. Man sei da jahrelang nicht herangegangen, die Erhöhung sei außerdem gering, so der Rathauschef.

Da widersprach ihm aber seine eigene Fraktion. SPD-Sprecher Ralf Greim nannte die Erhöhung des Beitrags fürs Hallenbad „pervers“, wenn man es prozentual umrechne. Die Eintrittspreise steigen für Erwachsene von 2,50 Euro auf vier Euro und für Kinder/Jugendliche von 1,50 auf 2,50 Euro; Magnetkarten (16 Eintritte für Kinder/Jugendliche beziehungsweise zehn Eintritte für Erwachsene) von 20 auf 35 Euro. Allein bei den Tickets für einen Besuch beträgt das eine Steigerung von 60 Prozent, bei der Magnetkarte sind es 75 Prozent. Die neuen Preise treten am 1. April in Kraft.

Die Gebühren für die Hallenbadnutzung wurden zum letzten Mal 2014 erhöht. Das Rathaus argumentiert mit den immens gestiegenen Kosten für Heizung (um rund 10 000 Euro) und Strom (von kalkulierten 33 000 Euro auf rund 82 000 Euro) im vergangenen Jahr. Diese machen den Betrieb immer unwirtschaftlicher, wie es heißt.

Mit den neuen Eintrittspreisen könne das zumindest abgefedert, wenn auch nicht ganz ausgeglichen werden. Die Stadt rechnet dadurch mit Mehreinnahmen von rund 70 000 Euro.

Aus der SPD-Fraktion kam der Vorschlag, die Eintrittspreise bei den Einzelkarten um 50 Cent weniger zu erhöhen beziehungsweise fünf Euro weniger für die Sammelkarten zu verlangen. Das lehnte der Hauptausschuss aber ab.

Auch die Gebühren für Bücherei und Kulturstätte KOM steigen

Einigkeit herrschte bei der Neufestsetzung der Leihgebühren in den städtischen Büchereien Olching und Esting. Hier erinnerte Rathauschef Andreas Magg daran, dass man viel investiert habe. „Deshalb ist das gut vermittelbar.“ Andreas Teichmann (FDP) nannte die neuen Preise nicht „unsozial“.



Dem Gremium lagen zwei Varianten für die Erhöhung vor. In der ersten beträgt die Jahresgebühr statt bisher zwölf dann 16 Euro, in der zweiten Variante 18 Euro. „Ich glaube nicht, dass jemand kündigt, selbst wenn wir auf 18 Euro hochgehen“, erklärte Bürgermeister Magg. Beschlossen wurde dennoch einstimmig die Variante, die der zuständige Referent Ewald Zachmann (FWO) empfohlen hatte: die erste. Diese entspricht einer Gebührenerhöhung von 33 Prozent. Magg sprach allerdings bereits an, dass es durchaus möglich ist, dass man noch weiter hinaufgehen muss, also auf 18 Euro.



Die Miete für die Räume in der Kulturwerkstatt am Olchinger Mühlbach (KOM) wird ebenfalls angehoben, um 20 Prozent. Das bedeutet für einen Olchinger Verein, dass er zum Beispiel im Gretl-Bauer-Saal statt bislang 45 Euro nun 54 Euro bezahlen muss. Ortsfremde Vereine müssen 114 Euro (vorher 95 Euro) und Privatpersonen beziehungsweise Unternehmen 299 Euro (260 Euro) berappen, letztere Gruppen machen aber laut Rathauschef Magg den kleineren Teil aus.



Peter Söllinger, Leiter des Amtes für Bildung und Soziales, betonte: „Wir lassen jetzt die Finger von den Eintrittskarten.“ Die letzte Anpassung habe es erst vor rund einem Jahr gegeben, diese belief sich auf über 20 Prozent. Eine Erhöhung könnte einen weiteren Besucherschwund nach sich ziehen, selbst wenn es nur ein Euro wäre. Das würde alle Bemühungen konterkarieren, die Besucher in das kleine Kulturzentrum zurückzuholen.



Beim KOM gilt das Gleiche wie beim Hallenbad: Von Kostendeckung kann nicht die Rede sein. „Es ist ein altes Gebäude, früher war da mal die Papierfabrik.“ Der Erhalt des Bestandes ist teuer, ebenso Schönheitsreparaturen. Auch der Bürgermeister bestätigte dies: „Die Kosten umzulegen, das ist utopisch. Das zahlt ja keiner mehr.“



Bei allen drei Gebührenerhöhungen gilt: Noch ist es eine Empfehlung des Hauptausschusses. Das letzte Wort hat der Stadtrat bei der finalen Haushaltssitzung am 28. Februar. gar

