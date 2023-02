Super Mario fährt mit: An Fasching kehrt ein Kindheitsheld zurück

Olching

Der Countdown läuft: Bald rollt der besucherstärkste Gaudiwurm der Region durch Olching. Mit dabei sind die Estinger Burschen mit einem XXL-Gefährt und einem Kindheitshelden: Super Mario.

Olching – Der Aufbau des Wagens war aufwendig, die Auflagen machen es nicht unbedingt leichter. Genauso wie das Diesel-Fahrverbot. Die Vorfreude ist trotzdem riesig.

Rotes Käppi, Knollennase, Schnauzer und blaue Latzhose: Das sind die Markenzeichen einer der berühmtesten Nintendo-Figuren. Super Mario hat viele Kinder und Jugendliche auf dem Gameboy und der Spielekonsole begleitet, und sicherlich auch den ein oder anderen Erwachsenen (auch jetzt noch). Nun kommt ihm eine ganz neue Rolle zuteil: Er rollt mit den Estinger Burschen am Faschingsdienstag über die Olchinger Hauptstraße.

So viele Probleme

Der Hintergrund ist eigentlich gar nicht so lustig, wie es oftmals bei den Motto-Wagen der Fall ist. Der Vize-Vorsitzende der Burschen, Tobias Röger, 23 Jahre alt, erklärt, was man sich für den ersten Faschingszug seit der Pandemie überlegt hat. „Es gibt so viele Probleme auf der Welt, Corona, Krieg. Da wollten wir die Helden unserer Kindheit zurückholen.“ Nach dem Motto: Wenn die Politik versagt, muss Super Mario her.

Arbeit seit September

Und da ist er nun. Seit September schraubten, hämmerten und pinselten um die zehn Estinger Burschen an dem Aufbau des Lastwagenanhängers. Manchmal trafen sie sich einmal die Woche am Samstag, manchmal alle zwei Wochen. „Wir waren monatelang damit beschäftigt“, berichtet Röger. Die Arbeit hat sich aber gelohnt.

Entstanden ist ein ziemlich beeindruckendes Gefährt von insgesamt neun Metern Länge. Darauf aufgebaut ist ein Wagen, der die Figuren aus der kunterbunten Super-Mario-Welt darstellt. Prinzessin, Fliegenpilz, Schildkröte und natürlich Luigi (der mit dem grünen Käppi – alles, was man so kennt.

+ Endlich wieder Faschingszug: Die Estinger Burschen mit Begleiterinnen hatten mit ihrem Wagen Premiere beim Umzug der Damischen Ritter in München. © mm

Wie viel Geld dafür investiert wurde, lässt sich laut Röger nicht so genau sagen. „Aber es werden schon ein paar tausend Euro gewesen sein.“ Trotzdem hege hier niemand einen Groll, dass die Wagenbauer in diesem Jahr zum ersten Mal einen Faschingssoli bezahlen müssen. Pro Teilnehmer sind das zwei Euro. Das hatte das Faschingszugkomitee Olching bekannt gegeben, das auf die immensen Kostensteigerungen unter anderem bei der Security hinwies. Das trifft natürlich nicht nur die Olchinger, auch in Dorfen ächzten die Organisatoren der Traditionsveranstaltung Hemadlenzn unter den immens gestiegenen Kosten – und Auflagen.

Bestimmungen

„Wir verstehen das alles, aber es wird nicht leichter“, räumt Tobias Röger ganz klar ein. Rund 30 Leute werden sich vermutlich oben auf dem Wagen tummeln. Für sie muss ein Sitzplatz geschaffen werden. Zudem gibt es Dezibelbeschränkungen, Glasflaschen-Embargo – und das Diesel-Fahrverbot in München. Auch das wurde zu einer Herausforderung. „Wir mussten eine Sondergenehmigung einholen.“ Man wollte einfach auf Nummer sichergehen, dass der Bulldog, der das Gefährt zieht, überhaupt die Bestimmungen einhält. „Aber wir hatten einen neuen, der hat die Schadstoff-Richtlinien erfüllt.“ So hatte der Faschingswagen der Estinger am Sonntag schon Premiere beim Umzug der Damischen Ritter.

Und am kommenden Faschingsdienstag ist es dann endlich soweit: Olching wird wieder zur Faschingshochburg. „Und da freuen wir uns schon so richtig drauf.“ Jetzt kann auch nichts mehr schief gehen: Denn Super Mario ist ja dabei.

Faschingszug Olching

Er dürfte nicht nur von den Wagenbauern mit großer Begeisterung erwartet werden: Am kommenden Dienstag, 21. Februar, rollt wieder der Gaudiwurm durch Olchings Zentrum. 25 Wagen dürfen teilnehmen, mehr erlauben die Sicherheitsauflagen nicht, plus Fußgruppen. Los geht es um 14 Uhr. Startpunkt ist die Feursstraße auf Höhe Daxerstraße, Ende der Nöscherplatz, wo das bunte Treiben zum Faschingsendspurt weiter geht. Zu beachten: Die Straßen sind an diesem Tag für Autofahrer gesperrt. gar

