Aktionstag in Olching: So fühlt sich eine Feuerwehrfrau in voller Montur

Ganz schön anstrengend: Victoria Haberle probierte die Schutzkleidung an, die mit allem drum und dran rund 30 Kilogramm wiegt. Die Estinger Feuerwehrleute hatten zum Aktionstag eingeladen. © Peter Weber

Atemschutz, Erste Hilfe, Löschtraining und mehr: Beim Aktionstag der Estinger Feuerwehr konnte man sich das Ehrenamt aus nächster Nähe anschauen.

Esting - Bianca Nierlein, 40 Jahre alt, weiß aus eigener Erfahrung, wie man seine Mitmenschen fürs Ehrenamt gewinnen kann. Als sie von Bekannten zu einem Aktionstag der Estinger Feuerwehr eingeladen wurde, sei sie eher höflichkeitshalber hin. Das war vor 26 Jahren. Heute ist sie die Kommandantin.

Weil man schauen muss, „dass die nächste Generation nachwächst“, hat sie am vergangenen Samstag mit den Kameraden selbst einen Aktionstag veranstaltet. Interessierte konnten Halle und Fahrzeuge besichtigen, Gerätschaften ausprobieren und so in die Rolle der Ehrenamtler reinschnuppern.

Erste Station: Atemschutz. Angela Müller (31), Atemschutzgerätewart, half den Besuchern in Hose, Jacke, Maske, Helm, Handschuhe und mit der Sauerstoffflasche. Hinzu kamen Schläuche und Werkzeug und damit ein Gesamtgewicht von ungefähr 30 Kilogramm. So ausgerüstet bringt einen schon eine eher behäbige Runde durch die Fahrzeughalle kräftig ins Schwitzen.

Bestens ausgestattet konnte man zum Löschtrainer. Hier wurde ein Papierkorbbrand simuliert. Es galt, eine knapp einen Meter hohe Flamme mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Das doch eher kleine Feuer erzeugte trotz Schutzkleidung eine unerwartet hohe Hitze. Stefan Lindhuber (43), der die Station betreute, ist da anderes gewohnt: „Des Zeug ist warm, aber des tragen wir auch, wenn wir zum Kellerbrand gehen, aber da hat’s 1000 Grad im Schatten“.

Mit Lindhuber ging es dann direkt weiter zum Strahlrohr. Dort konnte man mit dem C-Rohr auf Kegel zielen und dabei die verschiedenen Strahl- arten austesten. Lindhuber erklärte, wofür die jeweils verwendet werden. Die Mannschutzbrause braucht man etwa, wenn in einem Raum das Rauchgas durchzündet.

Lindhuber nahm sich Zeit für die Besucher und erklärte fachkundig verschiedene Brandphänomene wie den Flashover, also den schlagartigen Übergang vom Entstehungs- zum Vollbrand.

Bei der nächsten Station präsentierte die Feuerwehr ihre Erste-Hilfe-Ausrüstung. Franziska Schwimmer, 28, erklärte, warum die Feuerwehr auch dahingehend gut ausgerüstet sein muss. Zwar sei es bei medizinischen Notfällen die Hauptaufgabe der Wehr, Patient und Rettungsdienst zusammenzubringen, also beispielsweise verschlossene Türen zu öffnen oder Patienten zu bergen, aber wenn man zuerst ankomme, müsse man auch Erste Hilfe leisten können, bis die Sanitäter vor Ort seien.

Anschließend konnte man bei Matthias Mittermayr (32) eine kleine Geschicklichkeitsübung mit dem hydraulischen Spreizer absolvieren. Dabei galt es, mit dem Spreizer einen Tennisball aufzunehmen und auf einer Pylone abzusetzen. Der Spreizer wiegt knapp 20 Kilogramm und wird etwa genutzt, um nach einem Unfall verletzte Personen aus Fahrzeugen zu befreien.

Mittermayr berichtet, dass in der Praxis geschaut werden muss, wo man bei Fahrzeugen ansetzen kann. Airbags oder elektrische Leitungen bei E-Autos könnten sonst zur Gefahr werden. Deshalb sollte jeder Fahrzeughalter eine Rettungskarte hinter der Fahrersonnenblende haben (findet man unter anderem auf der Homepage des Fahrzeugherstellers oder vom ADAC).

Kommandantin Nierlein hofft, mit dem Aktionstag neue Mitglieder anzuwerben. Sieben Spinde seien aktuell frei, also genug Platz für neue Feuerwehrler. Schön wären gut durchmischte Altersklassen. Deshalb wurden gezielt Jugendliche und Neubürger angeschrieben.

Wer Interesse an der Freiwilligen Feuerwehr hat, muss aber nicht auf Mitmach-Aktionen wie am Samstag oder den Tag-der-offenen-Tür warten. Man kann auch an Übungstagen vorbeikommen oder sich per E-Mail an ich-mach-mit@feuerwehr-esting.de wenden. Patrick Tietz