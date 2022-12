Hund reißt Reh – Frauchen haut ab: Tier muss von seinem Leid erlöst werden

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Das Reh musste erschossen werden. © Privat

Der Estinger Jagdpächter Christian Veitweber hat neun Jahre Erfahrung, aber ein Fall wie dieser in seinem Revier lässt ihn immer noch vor Wut kochen.

Esting – So wie sich die Lage darstellt, hat ein Hund am Amperweg in Esting ein Reh gerissen und das dazugehörende Frauchen überließ das schwer verletzte Tier, das klaffende Wunden aufwies, offenbar einfach seinem Schicksal. „Wie ein Schluck Elend war es am Baumstamm gehockt“, erklärt Veitweber. Er konnte es nur noch mit einem Schuss von seinem Leid erlösen. „Aber wir Jäger sind die Bösen“, schimpft er.

Es gibt Zeugen

Die Polizei rief den 51-Jährigen am Freitag gegen 8.30 Uhr an. Ein Spaziergänger hatte zuvor das übel zugerichtete Reh entdeckt und Alarm geschlagen. „Wir haben Zeugen. Deshalb wissen wir, dass es ein schwarz-weißer Hund und eine Frau waren“, berichtet der Jäger.

Und der Schnee hilft auch mit: Fußspuren deuten zudem daraufhin, dass die Frau ihren Hund am „Tatort“ anleinte, nachdem er das Reh gerissen hatte, und dann wegging. Hätte der Zeuge das nicht gemeldet, wäre das Reh elendig erfroren. Veitweber wird den Vorfall auf jeden Fall bei der Polizei anzeigen.

Hunde an die Leine

Am liebsten wäre es ihm aber, so etwas würde gar nicht mehr passieren. „Die Hundebesitzer müssen ihre Tiere an die Leine nehmen“, fordert er. Der Satz „Der will nur spielen“ ist für den 51-Jährigen mittlerweile ein rotes Tuch. Wenn es die Menschen so nicht verstehen, dann müsse die Stadt Olching aktiv werden. „Ich plädiere ganz klar für die Leinenpflicht.“ Vor allem jetzt, wo die Natur Ruhe braucht, der Stoffwechsel der Tiere heruntergefahren ist und sie so noch viel leichtere Beute werden. „Wir Jäger wollen hegen, quasi als Anwalt der Tiere“, erklärt Veitweber.

Wer nun denkt: Immerhin ist das nächste Wildgericht gesichert, täuscht sich. Durch den Stress ist das Fleisch ungenießbar, zumindest für den Menschen. Der Kadaver wird wohl zu Futter für die Adler im Olchinger Vogelpark verarbeitet, wie Veitweber sagt. „So hat die schreckliche Sache wenigstens noch irgendeinen Nutzen.“ gar

