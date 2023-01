Bonbon-Krise beim Gaudiwurm - Erstmals müssen Narren einen Faschings-Soli zahlen

Von: Kathrin Böhmer

Vor dem Umzug kommt es zu einer Bonbon-Krise. © Marcel Kusch

Alles wird teurer, vieles ist knapp: Die Organisation des größten Faschingszugs in Oberbayern, also dem in Olching, ist gerade gar keine Gaudi.

Olching - Allein die Bonbons, die von den Wagen auf die Narren regnen, sind kaum zu beschaffen. Außerdem explodieren die Kosten für Sicherheitskräfte – weshalb nun auch die Narren auf den Wagen erstmalig einen Faschings-Soli zahlen müssen.

In Köln sagt man Kamelle, hierzulande Guadl. Doch wie man es auch bezeichnen mag, eines ist überall gleich: Die Bonbons, die an den närrischen Tagen wie bunte Konfetti von den Faschingswagen regnen, sind teuer geworden und derzeit Mangelware. „Es ist ein richtiges Problem, die überhaupt herzubekommen“, berichtet Ludwig Gruber, Vize-Vorsitzender des Komitees Faschingszug Olching.

Drei Paletten Zuckerware

Um die drei Paletten voller Zuckerware brauchen allein die Olchinger für ihren Gaudiwurm. Früher war das kein Problem. „Wir haben das bei der Metro bestellt und nach einer Woche war alles da“, sagt Gruber. Doch der Großhandelskonzern könne die Mengen derzeit nicht heranschaffen.



Die Faschingsfreunde fanden schließlich einen neuen Lieferanten: in der Karnevalshochburg Köln. Doch auch hier gibt es Probleme. „Die haben zwar Bonbons, aber kein Personal, die sie verschicken könnten“, sagt der 28-Jährige. Zuckerknappheit, Pandemie, Inflation, Fachkräftemangel – hier ist wirklich alles vereint. „Da rechnet man ja nicht mit.“



Doppelte Kosten

Daher gibt es bereits Konsequenzen. Gestrichen ist ab sofort, dass jeder Wagen gratis eine Zehn-Kilo-Tüte mit Bonbons bekommt, jeder muss sich komplett selbst um den süßen Regen kümmern. Es geht nicht nur um die Lieferproblematik, sondern auch ums liebe Geld. Die Kosten beliefen sich laut Gruber früher auf 1000 Euro, nun rechne man mit dem Doppelten – sollten die Süßigkeiten überhaupt eintreffen. „Was wir aber natürlich hoffen“, sagt Gruber.



Die Krise habe die Organisation des Riesen-Events nicht vereinfacht. „Allein der Preis für die Securitys ist um 60 Prozent gestiegen“, erklärt Gruber. Hinzukommen außerdem noch 30 Toilettenwagen. Gruber spricht von einem Riesen-Kostenapparat.



Zwei Euro pro Teilnehmer

Ab diesem Jahr ist es deshalb verpflichtend, dass sogar die Zugteilnehmer zwei Euro bezahlen. „Wenn auf einem Wagen also 50 Leute sind, dann zahlt der Wagenbauer uns 100 Euro“, erklärt der Vize-Vorsitzende des Zugkomitees. Anders könne man die immensen Kosten für den Verein, die er ganz grob „jenseits von 20 000 Euro“ schätzt, nicht mehr in den Griff bekommen.



Abgezeichnet hatte sich das allerdings schon bei dem letzten Gaudiwurm vor der Pandemie 2020: Hier war der Faschings-Soli aber noch nicht verpflichtend. Die Teilnehmer wurden lediglich um eine Spende von zwei Euro gebeten, die die Zuschauer am Straßenrand ebenfalls gegen ein Abzeichen entrichten.



Froh, dass er wieder stattfindet

Über diese aktuellen Bedingungen sprachen die Faschingsbewegten bei einer Versammlung am vergangenen Mittwoch in Gernlinden, nämlich bei der traditionellen Zugbesprechung. Zwischen 80 bis 100 Vertreter von Wagenbauern, Fußgruppen & Co. seien vor Ort gewesen – die Einsicht sei groß, so Gruber. „Wir sind alle froh, dass der Faschingszug überhaupt wieder stattfinden kann. Da leistet jeder gerne seinen Beitrag.“



Vieles bleibt aber auch so wie es vorher schon war. Es gibt ein Einladungsverfahren. Sprich: die Wagenbauer können sich zwar bewerben, aber das Komitee wählt aus. Wegen einer Auflage der Stadt Olching ist die Teilnehmerzahl von Faschingswagen auf 25 begrenzt (Fußgruppen sind nicht limitiert).



Verboten sind außerdem Glasflaschen wegen der Verletzungsgefahr und harter Alkohol. Die Devise ist klar: Der Olchinger Fasching will familienfreundlich sein und kein Narren-Ballermann. Da passen Bonbons viel besser als Schnaps – sollten sie denn bis zum Faschingsdienstag noch den Weg vom 600 Kilometer entfernten Köln nach Oberbayern schaffen.

