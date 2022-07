Olching feiert sich mit Blasmusik und Party

Von: Andreas Schwarzbauer

Die Blaskapelle Olching hat das Stadtfest musikalisch umrahmt. Die aufgestellten Biertische am Nöscherplatz füllten sich langsamer als in den Vorjahren. Letztlich war die Resonanz aber doch recht gut. © Peter weber

Ein buntes Treiben herrscht am Samstagnachmittag beim Stadtfest auf dem Nöscherplatz.

Olching – Auf der Bühne bereitet sich die Blaskapelle Olching auf ihren Auftritt vor. In einer Hüpfburg toben die Kinder. Nebenan bastelt der Zauberer Caldoni Ballontiere.

Nadine Sirtl und ihre Familie beobachten ihn dabei. „Wir wollten uns eigentlich nur ein Eis holen“, sagt sie. Doch nun haben sie beschlossen, länger zu bleiben und noch etwas Herzhaftes zu essen. An vielen Bierbänken ist noch Platz. Carsten Fahrer vom Olchinger Männerballet steht an der Bierschänke und sagt: „Heuer ist bisher viel weniger los als in den Vorjahren. Das könnte dem Wetter geschuldet sein. Erst jetzt kommt die Sonne raus.“

Zudem gebe es in der Umgebung mit dem Altstadtfest in Fürstenfeldbruck und dem Speedway-Rennen mehrere Konkurrenzveranstaltungen. „Aber ich bin guter Dinge, dass es noch gut wird. Die Leute haben Lust, zu feiern und jetzt fängt gleich die Blaskapelle zu spielen an.“

Darauf warten Hans Seidl und Heinz Herpich, die an einem der Biertische sitzen. „Wir sind da, weil es durch Corona lange keine Veranstaltungen mehr gegeben hat und wir wieder etwas Spaß haben wollen“, sagt Herpich. Einige Meter weiter sitzt Sonja Lindenthal mit ihren Kindern. Sie sind gerade erst angekommen und wollen erst einmal etwas trinken. Lindenthal: „Es ist gerade so viel los, dass man gar nicht weiß, was man machen soll.“ san

