Fast zehn Jahre Knast für den Feuerteufel von Olching - „Gemeingefährlichkeit und Heimtücke“

Von: Angela Walser

Im Oktober 2022 zündete ein 27-Jähriger nachts einen Gasgrill an. Die Flammen griffen auf das Haus eines Ehepaars über. (Symbolbild) © Dominique Leppin/dpa/Symbolbild

Der Feuerteufel von Olching wurde zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Im Oktober legte er nachts ein Feuer nahe einer Wohnung. Diese brannte völlig aus.

Olching – Die Wohnung in Olching war für ein älteres Ehepaar das Ein und Alles. Dort lebten die Eheleute seit 30 Jahren, dort hätten sie gerne ihren Lebensabend verbracht. Doch dann zündete im Oktober 2022 ein 27-jähriger Puchheimer um vier Uhr früh einen Gasgrill an, der unter ihrem Fenster stand.

Das Feuer griff rasend schnell auf den Wintergarten über und zerstörte die Wohnung des Ehepaares. Jetzt wurde der Zündler wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung zu neun Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt.

Opfern blieben zwei Kartons voller Sachen

Sichtlich mitgenommen hatten die Eheleute die Plädoyers verfolgt. Demnach konnte sich auch die Staatsanwältin keinen Reim darauf machen, warum der Angeklagte immer wieder und speziell in Olching Feuer gelegt hatte. „Vielleicht war es Frust, Gleichgültigkeit oder Vorliebe für Feuer“, so Julia Wiesenbauer. Die drei angeklagten Brandstiftungen hielt sie nur für die Spitze des Eisbergs. Sie vermutet, dass diese Fälle nicht alles seien.

Die Eheleute konnten noch gerade rechtzeitig die Wohnung verlassen, wie auch die anderen Hausbewohner. Doch ihr Hab und Gut fiel den Flammen zum Opfer. „Geblieben sind zwei Kartons mit Gegenständen“, sagte die Staatsanwältin. Die Eheleute hätten diese immer noch nicht öffnen können.

Tatsächlich war es pures Glück, dass die Bewohner mit dem Leben davon kamen. „Sonst hätten Sie sich wegen vollendeten Mordes verantworten müssen“, sagte Julia Wiesenbauer zum Angeklagten. Der zeigte angesichts ihrer eindringlichen Worte keine Regung. Und auch die Forderung der Staatsanwältin von 14 Jahren und sechs Monaten schien ihn nicht zu beeindrucken.

Feuerteufel von Olching: Gelbe Jacke verriet Brandstifter

In der Brandnacht hatte der Angeklagte vom Garten aus die Entwicklung des Feuers beobachtet. Als er bemerkte, dass erhebliche Gefahr für alle Bewohner bestand, entfernte er sich, später versuchte er, sich in einem Lichtschacht zu verstecken. „Doch weil er eine neongelbe Jacke trug, wurde er entdeckt.“ So beschrieb die Staatsanwältin die Szenerie.

Der Brandstifter wurde festgenommen und befand sich seitdem in U-Haft. Der Vorsitzende Richter Thomas Bott sprach ein sehr technisches Urteil. Doch er führte dem bis dato nicht vorbestraften Angeklagten deutlich vor Augen, dass er für einen ziemlichen Mist eine erhebliche Strafe bekommen hatte.

Hohe Haftstrafe wiegt Heimatverlust nicht auf

„Das ist schon eine Hausnummer, für so einen Schmarrn so viele Jahre in Haft“, sagte der Richter. Als Mordmerkmale führte er Gemeingefährlichkeit und Heimtücke an. Viel schwerer würde für das Ehepaar aber der Heimatverlust und der Kampf mit den Folgen der Ängste zählen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

