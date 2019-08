Feuerwehr rückt mit Großaufgebot aus

Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis waren am Sonntagabend in Olching im Einsatz. Hinterher stellte sich heraus: Der Grund war eher simpel.

Als harmloser als zunächst erwartet erwies sich am Sonntagabend ein Großeinsatz, zu dem sicherheitshalber Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis ins Olchinger Gewerbegebiet an der Johann-Gutenberg-Straße gerufen wurde. Was zunächst nach einem Großbrand in einer dort ansässigen Großbäckerei aussah, erwies sich hinterher eher als technische Panne.

Nach ersten Erkenntnissen war in einem Aufenthaltsraum ein Behälter mit Kühlmittel geplatzt und hatte eine starke Rauchentwicklung ausgelöst. Nachdem die Feuerwehren wieder abgerückt waren, überprüften Experten noch, ob eventuell giftige Stoffe ausgetreten sind.