Neues Olchinger Feuerwehrhaus: So viel kann gespart werden

Von: Kathrin Böhmer

Weniger Umkleiden als ursprünglich geplant: Das ist ein Punkt auf der Liste der Sparmaßnahmen. © Patrick Pleul/dpa

Die Olchinger Feuerwehr bekommt ein neues Domizil. Doch angesichts der klammen Haushaltslage und Preisexplosionen in der Baubranche gilt es, den finanziellen Spielraum auszuloten.

Olching – Im Prinzip dreht sich alles um die Frage: Was braucht es beim neuen Feuerwehrhaus wirklich – und was eben nicht? Dem Bauausschuss wurden nun überarbeitete Pläne für das derzeit brach liegende Areal an der Münchner beziehungsweise Johann-G.-Gutenbergstraße vorgelegt. Reinhard Henzler vom Bauamt zeigte auf, was sich verändert hat. Die Fläche wurde um 30 Prozent reduziert. „Das kann man in etwa als Orientierung für die Kostenersparnis nehmen“, erklärte Henzler. Genau ließe sich das aber in diesen Krisenzeiten mit Lieferengpässen und Preisexplosion nicht sagen. Zuletzt wurde das Projekt auf 14,7 Millionen Euro geschätzt. Aufgrund der klammen Olchinger Kasse wurde beschlossen, eine günstigere Variante zu erarbeiten.

Mannschaftsstärke wird wohl nicht in dem Maße wachsen

Man geht nun nicht mehr von einer Mannschaftsstärke von 138 aus, da es mit Blick auf die bisherigen Zahlen unwahrscheinlich scheine, dass sich diese in den kommenden Jahren so entwickle. Das ist auch der Standpunkt von Bürgermeister Andreas Magg (SPD). Seine Erklärung: „Das ist wie bei einem Fußballverein. Wenn ich immer nur trainieren und nie spielen darf, verliere ich die Lust.“ Sprich: Wenn man etwa aus beruflichen Gründen nie bei den Einsätzen dabei sei kann, hört man irgendwann auf.

Laut jüngst erarbeitetem Feuerwehrbedarfsplan liegt die Zahl der Feuerwehrleute der Olchinger Wehr bei 85. Eingeplant wurden in dem überarbeiteten Entwurf nun dennoch mehr: 98 Spinde, sanitäre Einrichtungen für 76 Herren und 22 Damen.

Ganz gestrichen wurden unter anderem Aufzug, zwei Tore (Stellplatz und Waschhalle), Nebengebäude, Küche für Großschadenslagen, Fitnessraum, Atemschutzübungsstrecke, zentrale Lüftungsanlage etwa im Schulungsraum und das gesamte Untergeschoss. Das spart richtig Geld. Aber: „Es birgt städtebauliche Defizite“, erklärte Henzler. Denn die Technik wird dann in einem eingeschossigen Anbau zur Straße hin untergebracht, nicht so schön anzuschauen.

Bürgermeister Magg betonte, dass noch keine Entscheidung zu treffen sei. Die Pläne seien lediglich zur Kenntnisnahme vorgelegt worden. Frühestens im September würden sich die Gremien damit auseinandersetzen. So verlief die Debatte vergleichsweise friedlich und im zeitlichen Rahmen.

Gigl so ruhig wie selten: Er sagte überhaupt nichts mehr

Josef Gigl (FWO), für den das Thema als Olchinger Kommandant auch eine Herzensangelegenheit ist, hielt sich komplett raus, was in diesem Fall wohl das stärkste Zeichen war. Dafür blieb sich Karl Haschke (SPD) treu: Er hielt wieder eine flammende Rede darüber, dass Olching einfach sowieso zu viele Feuerwehren habe. „Wir geben Geld aus ohne Ende, das wir nicht haben.“ Das sei aber ausdrücklich nur seine Einzelmeinung, nicht die der SPD-Fraktion, stellte er gleich zu Beginn klar.

Robert Meier (CSU) hatte hingegen diverse Anmerkungen zu der seiner Meinung nach „abgespeckten“ und nicht minimalen Lösung. So ist für ihn ein Aufzug in einem öffentlichen Gebäude heutzutage unabdingbar. „Bei einer Weihnachtsfeier sollte man einen Rolli-Fahrer nicht hochtragen müssen.“ Er monierte außerdem, dass die Stellungnahme des Fachamtes fehle. Magg erklärte daraufhin, dass es diese nicht wirklich gibt im Rathaus. Die Expertise liege bei den Kommandanten.

Heide Kuckelkorn (Grüne) begrüßte, dass die Kosten nun möglicherweise gesenkt werden können. Sie holte noch die Bestätigung des Bürgermeisters ein, dass Fitnessraum und Atemschutzübungsstrecke nicht zwingend erforderlich sind. Andreas Teichmann (FDP) merkte an, dass er es begrüßt hätte, wenn die Sonderschleife gar nicht notwendig gewesen wäre, sondern man von Anfang die wirtschaftlichste Planung vorgelegt hätte.