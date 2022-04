Nach Unfall: Ampel bald in Betrieb

Von: Kathrin Böhmer

An der Feursstraße soll eine Ampel entstehen. © Beispielfoto: dpa / David Young

Nach einem schlimmen Unfall an der Feursstraße im vergangenen Januar wurden Rufe danach laut, für mehr Sicherheit zu sorgen.

Olching – Die Stadt reagierte und prüfte Maßnahmen. Mit dem Ergebnis: Es soll eine Ampel aufgestellt werden. Und diese soll bald in Betrieb gehen.

Bürgermeister Andreas Magg (SPD) hat in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses angekündigt: „Die Ampel soll in den Pfingstferien errichtet werden.“ Allerdings wies er auch auf die aktuelle Lieferkrise in allen möglichen Bereichen aufgrund von Krieg und Pandemie hin: „Hoffentlich hat der Hersteller alle Teile.“

Der Unfall hatte sich an der Feursstraße, Ecke Ferdinandstraße, ereignet. Zwei Kinder, beide elf Jahre alt, wurden von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Die beiden waren aus einem Bus ausgestiegen und liefen, ohne auf den Verkehr zu achten, über die Fahrbahn. Die 46-jährige Gröbenzellerin, die im Auto saß und Richtung Graßlfing unterwegs war, traf keine Schuld.

