Olching: Steht die FFB-Schau 2023 auf der Kippe?

Von: Kathrin Böhmer

Die letzte FFB-Schau fand 2018 in Olching statt. (Archivfoto) © Peter Weber

Eigentlich stand es fest: Die FFB-Schau bezieht heuer im Herbst wieder den Olchinger Volksfestplatz. Rund 250 Aussteller sollen vor Ort sein und regionale Produkte vorstellen.

Olching - Josef Albert Schmid, Organisator der bisherigen Messen, hatte im vergangenen Jahr sogar ein ganz neues Konzept versprochen: Die Veranstaltung sollte sich der Digitalisierung öffnen und sowohl live als auch virtuell stattfinden. Sprich: Man kann den Messestand des Kaminbauers besuchen oder aber einen Online-Termin ausmachen. So war eigentlich der Stand.

Allerdings kam kürzlich bei den Haushaltsberatungen in Olching die Frage auf, ob man wirklich die Mittel von 12 000 Euro für die FFB-Schau einplanen will. Die Stadt Olching ist mit einem eigenen Zelt hier vertreten. „Die FFB-Schau findet ja mit ziemlicher Sicherheit nicht statt“, sagte Grünen-Sprecherin Ingrid Jaschke. Vize-Bürgermeister Maximilian Gigl (CSU), der Bürgermeister Andreas Magg damals vertreten hatte, hatte entgegnet: „Wir wissen nicht fix, ob sie stattfindet oder nicht, aber die Zeichen stehen eher auf Rot.“ Bürgermeister Andreas Magg (SPD) relativierte das in einer darauffolgenden Sitzung: Noch stehe nichts fest.

Margret Scholl, Geschäftsführerin der Ausstellungs- und Veranstaltungsgesellschaft Fürstenfeldbruck, äußert sich ähnlich. „Eine Entscheidung, die für Oktober 2023 geplante und mit der Stadt Olching terminlich bereits abgestimmte FFB-Schau abzusagen, wurde bisher nicht getroffen.“ Derzeit fänden noch Gespräche mit geeigneten Anbietern statt, konkreter wird es nicht. Wie erfolgversprechend diese Gespräche seien, könne man auch nicht sagen. Man strebe aber eine Durchführung der Messe an. Der bisherige Organisator der Messe, Josef Albert Schmid, hat auf eine Tagblatt-Anfrage nicht reagiert.

Zum letzten Mal fand die Regionalmesse im Jahr 2018 statt, dann kam die Corona-Pandemie. Laut Angaben des Veranstalters strömten damals über 34 000 Besucher auf das Olchinger Gelände. Vonseiten der Aussteller bestünde auch ein großes Interesse, die Messe weiter zu führen, hieß es zumindest noch 2022 von Bürgermeister Magg, der als Gesellschafter quasi Schmids Auftraggeber war.