Real und virtuell: FFB-Schau wird zur Hybrid-Messe

Von: Kathrin Böhmer

Die FFB-Schau

Die Pandemie hat die Welt verändert, auch die Messewelt: Die FFB-Schau soll im Herbst 2023 ganz neue Wege beschreiten.

Olching – Die bislang rund 250 Aussteller sollen sowohl vor Ort in Olching sein, als auch live per Internet kontaktierbar. Hybrid-Messe nennt das der Veranstalter.

Josef Albert Schmid, Organisator der FFB-Schau, hatte viel Zeit zum Nachdenken. „Wir waren ja zwei Jahre weg vom Fenster“, sagt der Geschäftsführer der Messe- und Ausstellungsfirma JWS. Er habe sich Messen, sofern sie in der Pandemie denn stattfinden konnten, angeschaut und festgestellt: „Die Welt hat sich verändert.“

Die Rolle der Pandemie

Corona hat der Digitalisierung einen Schub gegeben. Reine Präsenz-Veranstaltungen seien nun nicht mehr angesagt, immer vor dem Hintergrund, dass sich die Pandemie wieder ausbreiten könnte. Vor allem im Herbst.

Da soll nun 2023 die Regionalmesse auf dem Olchinger Volksfestplatz stattfinden. Fünf Tage, wie immer. Aber eine Sache will der Organisator anders machen: Es soll eine Hybrid-Messe werden. Die bislang rund 250 Aussteller werden zwar wie gehabt an ihren Ständen und in den Hallen zu finden sein, aber man kann sich zusätzlich vom heimischen Wohnzimmer aus zuschalten. Das Internet und Videochat-Plattformen machen es möglich.

Hohe Fachkompetenz

„Die Aussteller nehmen einen Laptop oder das Handy mit, Wlan ist vor Ort, dann können hier Anfragen abgearbeitet werden“, erklärt Schmid. Wer sich etwa beim Kaminbauer über Angebote erkundigen will, muss nicht mehr zur Schau fahren und Eintritt zahlen. Er kann sich auch virtuell mit dem Aussteller treffen. Firmen könnten so doppelt präsent sein und ihre Zeit effektiver nutzen. Und die Kunden träfen auf Berater mit hoher Fachkompetenz.

Auch auf den Fachkräftemangel reagiert Schmid. Auf der FFB-Schau könnte man über das Online-Angebot gezielt Job-Kontakte knüpfen. . Es wird aber keinen Zwang geben. „Wer mitmachen will, kann dies freiwillig tun.“ Was technische Bedenken bei eher altmodischen Geschäftsleuten angeht: „Wir werden drei bis vier Wochen vorher Schulungen anbieten.“

Trotzdem präsent

Der Messe-Chef betont jedoch ausdrücklich, dass die Präsenzveranstaltung weiterhin den hohen Stellenwert wie bisher habe. Besucher sollen immer noch zahlreich kommen, bei der letzten FFB-Schau 2018 waren es über 34 000. Sie zahlen Eintritt, können dafür über das Gelände schlendern, Dinge ausprobieren, anfassen, etwas über ihre Heimat lernen und einen Happen essen. Schmid testet das Ganze in Dillingen. Es ist ein Pilotprojekt, das vom Freistaat gefördert wird. Dort seien die Rückmeldungen der Beteiligten bislang positiv gewesen.

Im Landkreis scheint es so, dass die Aussteller, zu denen auch Orte wie Gröbenzell und Maisach gehören, vor allem einen Wunsch haben: Dass die FFB-Schau überhaupt wieder stattfindet. Das kristallisierte sich bei einer Umfrage der Wirtschaftsförderer heraus, wie Andreas Magg, Bürgermeister von Olching und als Messe-Gesellschafter quasi Schmids Auftraggeber, berichtet. „Nach dem ersten Eindruck ist das Interesse sogar größer als vor Corona“, so Magg.

Am vergangenen Dienstag entschied die Gesellschafterversammlung der Regionalmesse, den Zwei-Jahres-Rhythmus ausnahmsweise zu unterbrechen. Deshalb findet die Schaue nun 2023 statt. Eigentlich wäre der nächste Termin im kommenden Herbst gewesen, war aber wegen der Pandemie nicht durchsetzbar.

