Zu wenig Helferinnen: Beliebter Weiberfasching fällt aus

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Es war immer eine Mordsgaudi: der Weiberfasching im Olchinger Pfarrheim, organisiert vom Frauenbund. Auf dem © mm

Viele planen schon ihre Kostüme, doch ein Höhepunkt für die närrischen Olchingerinnen muss heuer ausfallen: der Weiberfasching des Katholischen Frauenbundes am lumpigen Donnerstag.

Olching – Die Veranstalterinnen haben nicht genug Helfer, um die Veranstaltung zu stemmen.

„Wir waren einmal um die 15 Frauen, die das organisiert haben. Jetzt sind es nur noch die Hälfte“, berichtet Vorsitzende Brigitte Schwaninger vom katholischen Frauenbund (KDFB).. Die Mitglieder sind teils zu alt, der Altersdurchschnitt liegt zwischen 60 und 70 Jahren, manche schaffen es körperlich nicht mehr. „Der Zahn der Zeit“, nennt das Schwaninger. Andere sind weggezogen.

Schweren Herzens

Erschwerend hinzu kommt, dass auch die Pfarrei keinen Fasching im Saal veranstaltet, weil es hier ebenfalls an Helfern fehle. Die Frauen hätten alles selbst dekorieren und aufbauen müssen. Plus: einkaufen und vorbereiten von Salaten und Snacks, Schichten an der Bar, nachts zusperren gegen 2 Uhr und morgens wieder alles „piccobello“ aufräumen. Es wäre mehr Arbeit, als es die Jahre zuvor eh schon war, und diese sei nicht zu bewältigen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Schweren Herzens fiel also die Entscheidung, die Veranstaltung, die es bereits seit über 15 Jahren gibt, ausfallen zu lassen. Dabei hätte es wohl auch hier einen Riesen-Ansturm gegeben nach der dreijährigen Corona-Zwangspause. „Es haben sich schon sehr viele Besucherinnen gemeldet, die nachgefragt haben, und die enttäuscht reagierten“, erzählt Schwaninger. Der Weiberfasching war beliebt, über 100 Närrinnen waren immer dabei, der Saal ist auf eine bestimmte Anzahl an Gästen limitiert. „Zu uns kommen auch keine Männer“, betont Schwaninger.

Einnahmequelle fällt weg

Der Weiberfasching sei außerdem eine wichtige Einnahmequelle für den Frauenbund gewesen, die nun wegfalle. Um die 500 Euro brachte die Veranstaltung ein, die einem wohltätigen Zweck zugutekamen.

Doch Schwaninger will noch nicht ganz aufgeben. Sie setzt auf einen Plan B für den lumpigen Donnerstag 2024. Dann soll es eine etwas modifizierte Veranstaltung geben, möglicherweise kann man einen Arbeitskreis bilden und Helfer finden, die nicht aus den Kreisen des Frauenbundes rekrutiert werden. Es wäre doch zu schade, wenn es den Weiberfasching gar nicht mehr geben würde. Das bedauern auch die hiesigen Faschingsgilden sehr, die hier gerne aufgetreten sind.

Kleiner Trost: Die Faschingskranzerl finden trotz allem statt. Hier können dann auch die OTF-Kids ihr Können unter Beweis stellen.

Der Faschingsnachmittag

des KDFB ist am Mittwoch, 15. Februar, im katholischen Pfarrheim an der Pfarrstraße 12 in Olching. Es gibt Kaffee, Krapfen und Sekt und ein buntes Programm ab 14.30 Uhr.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.