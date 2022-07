Bade-Ente wird zum Facebook-Star: Das ist ihre Geschichte

Von: Thomas Steinhardt

Stieß auf großes Interesse in Facebook: Die riesige Amperente schwebte auf einem Autodach durch Fürstenfeldbruck. © Privat

Die vermutlich größte Ente im ganzen Landkreis ist gelb und wohnt in Olching. Und jetzt ist sie auch noch prominent.

Olching / Fürstenfeldbruck – Als das riesige Bade-Tier neulich aber auf einem Autodach auf Reisen durch den Landkreis ging, sorgte das prompt für einiges Aufsehen. Die Internet-Gemeinde amüsierte sich prächtig. Jetzt ist das Rätsel der Ente geklärt.

So fing es an

Eines schönen Sommertages rollt eine überdimensionierte riesige quietschgelbe Bade-Ente, festgeschnallt auf einem Auto, mitten durch Fürstenfeldbruck. Passanten wundern sich, Handys werden gezückt – und ein Foto landet auf der Facebook-Seite des Fürstenfeldbrucker Tagblatts. Im Auftritt der Heimatzeitung in dem Online-Netzwerk wird die Ente schnell zum Hit.

Alle finden sie Ente einfach witzig, einige posten ihrerseits Fotos von riesigen Bade-Tieren, allerlei Scherzworte machen die Runde. Und irgendwie herrscht Einigkeit: Cool ist diese Ente schon. Aber wem gehört das Ding?

Der Besitzer

Florian Fischer lacht. Es war seine Ente, die da auf dem Autodach durch Bruck rollte – und zwar ausnahmsweise. Denn die Ente ist eigentlich stationär in Olching daheim. Den Sommer über bleibt sie immer aufgepumpt, meist sitzt sie auf dem Dach einer Garage an der Amper. „Die Ente hat ein ordentliches Volumen, allein der Kopf ist riesig“, erzählt der 33-Jährige lachend. Mindestens eine halbe Stunde koste es, das Tier vollständig aufzupumpen.

Platz genug ist auf der quietschgelben Ente für Florian Fischer (vorne) und seine Spezln. © Privat

In Olching ist das Badetier durchaus schon eine Nummer. „Kinder freuen sich, wenn sie ums Eck kommen und die Ente sehen“, erzählt Fischer, der für den SC Olching kickt, soweit die Zeit mit Familie (zwei Kinder) und Job es eben noch zulässt.

Das Ziel der Reise

Warum aber ging die Ente auf Reisen? Ziel an jenem Tag war eine Ampertour beginnend in Schöngeising, erzählt Fischer. Also hätten sie überlegt, wie sie die Ente dort hin transportieren können, ohne Luft ablassen – und sie wieder aufpumpen zu müssen. Schließlich fand man die Lösung: Mit zwei Spanngurten wurde der schwimmende Untersatz im Kreuzverfahren aufs Autodach geschnallt, erzählt der selbstständige Kaminkehrer. Die Methode hat sich bewährt: Alles hat gehalten – die Tour auf der Amper fand statt.

Die Geschichte

Doch wie kommt man überhaupt an eine solche Ente? Im Jahr 2018 sei er mit seiner Frau und seinem Sohn auf Europatour gewesen, erzählt Florian Fischer. Auf einem Campingplatz auf Korsika habe ein Nachbar die Ente zum Verkauf angeboten. „Sie war ihm einfach zu groß.“ Allerdings zeigte niemand Interesse an der Badeinsel und als der Nachbar abreisen musste, hat er sie Florian Fischer einfach geschenkt. Der nahm sie mit heim nach Olching. „Jetzt ist sie unsere Amper-Ente geworden.“

Folgen der Bootstour

Derzeit ist die Ente nicht auf der Garage und auch nicht auf der Amper. Kinder hätten schon gefragt, was los ist, so Fischer. Leider hat die Ente auf der Ampertour ein Loch abbekommen, wohl von einem Ast. „Wir müssen sie jetzt erst wieder reparieren.“

